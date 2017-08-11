CHP'li vekilden Konyaspor çıkışı: Konyaspor linç ediliyor

Karşılaşmada Futbol Federasyonu, Emniyet ve özel güvenlik zafiyeti bulunduğuna dikkat çeken CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, şunları söyledi:



"Futbol Federasyonu, Emniyet ve özel güvenlik zafiyeti nedeniyle meydana gelen olaylar sonucunda kendini bilmez birkaç holiganın yarattığı hiçbir şekilde takip edilmesi mümkün olmayan olaylar neticesinde Konyaspor’a 5 maç seyircisiz oynama cezası verilerek adeta Konyaspor linç edilmek istenmiş ve oluşacak tepkileri minimize etmek amacıyla da Beşiktaş’a göstermelik bir maç ceza verilmiştir. PFDK’nın bu haksız adaletsiz ve yanlı kararı Konyaspor camiasını Konya halkını ve tüm yurttaki Konyalı yurttaşlarımızı derinden yaralamıştır."



Soru önergesinde olayların faturasının Konyaspor’a kesildiğine vurgu yapan CHP’li Bozkurt, şöyle dedi:



"Güvenlik güçlerinin Futbol Federasyonu’nun ve mülki idarenin ağır ihmal ve yetersizliği ortada iken, bütün sorumluluk Konyaspor’a yüklenerek verilen 5 maç seyircisiz oynama cezası federasyon ve emniyet yetkilileri başta olmak üzere kendi yetersizlik ve ihmalini örtme amacını gütmektedir. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa pankartı gibi devletimizin kurucusu Yüce Atatürk’ün adının bile stada sokulmama densizliğini gösterenlerin onca delici kesici ve yanıcı maddenin stada nasıl sokulduğununhesabını vermeleri gerekli değil midir?Bunlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? İçişleri Bakanlığı’nın olaylarla ilişkin başlattığı soruşturma hangi aşamadadır?Futbol Federasyonu temsilcilerinin raporlarına göre maçta ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşandığı böyle bir maçta, 1500 olması gereken özel güvenliğin 400 kişi eksik kaldığı resmi güvenlik gücünün sayısının ise 1200 olduğu belirtildiği ortada iken neden olayların bütün faturası Konyaspor’a kesilmiş ve Konyaspor kendi sahasında oynayacağı maçların üçte birini seyircisiz oynamak gibi bir neredeyse linçe maruz bırakılmıştır?Yaptığı hemen tüm organizasyonlarda ciddi yetersizlik gösteren TFF hakkında herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir? Konyaspor’a verilen bu ağır cezanın tahkim kuruluna düzeltilmesi konusunda girişiminiz olacak mıdır?"