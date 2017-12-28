CHP'li vekilden flaş Datça ve Bodrum iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Bodrum’da 6 arazi için daha Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca “özelleştirme projelendirmesine” başlandığını savundu.

Yedekci, konuya ilişkin yazılı açıklaması özetle şöyle :

DATÇA İMARA AÇILIYOR

“Türkiye’nin en güzel, en güzide bölgelerinden biri Datça, Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla imara açılıyor. Türkiye’de çokça kurum maalesef planlama yetkisine sahip. Dediler ki, ‘Biz kente ihanet ettik, İstanbul’a ihanet ettik’, ancak görülen o ki ihanet devam ediyor. Öğrendiğimiz bilgiye göre 56 dönümlük alanın yarısına konut, yüzde 24’üne park, yüzde 21’ine yol, yüzde 3’üne de ibadet alanı yapılması yönünde bir planlama varmış. Burada ilginç olan, bu çalışmanın Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla yapılmasıdır. Özelleştirme Yüksek Kuruluyla yapmak ile Maliye ile yapmak arasındaki fark ne? Maliye aracılığıyla yapıldığı zaman, elde edilecek gelirin yüzde 30’u ilçe belediyesine, yüzde 10’u il belediyesine veriliyor ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla yapıldığında böyle bir şeye gerek kalmıyor.

BODRUM’DA 6 ARAZİ DAHA

Bir başka kötü haber daha aldık. Bodrum’da 3 bin ile 65 bin metrekare arasındaki 6 ayrı arazi hakkında yine aynı kurum tarafından, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, özelleştirme projelendirmesine başlandığı söyleniyor. Türkiye’nin bir başka güzide kent kimliği olan şehirlerinden bir tanesi de Şanlıurfa. Şanlıurfa’da da, 52 bin metrekarelik alanın yüzde 60’ına konut yapmak istiyorlar. Hem diyorsunuz ki ‘Beton, beton, beton. Ülkede huzur kalmadı’ hem de daha çok beton yapmak için hukuku da dolaşarak, yan yollardan dolaşarak, çeşitli planlamalar yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. Kentlere bakanlık eliyle planlı bir saldırı vardır. Bu planlı saldırının karşısında kentte yaşayan insanların, yeşil alanlarına, imara açılmamış alanlarına, deniz kenarlarına, sit alanlarına sahip çıkmaları şarttır. Dayanışma duygusunu güçlendirmeleri şarttır.

Biz bir kez daha uyarıyoruz, bakanlık kente ihanet edecek olan planlamalar yapmasın, Özelleştirme Yüksek Kurulu gibi kurumlardan, kenti düşünmeyen, insanı düşünmeyen, doğayı düşünmeyen, yarını düşünmeyen, çocukları düşünmeyen, kuşları, kelebekleri, ağaçları düşünmeyen kurumlardan planlama yetkileri derhal alınsın.”