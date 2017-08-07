CHP’li vekil, ’Militan yetiştiriliyor’ dediği kampa girdi, müdürle tartıştı...

Kampta yaz sinema kampına katılan ve belgesel çeken öğrenciler,yönetmen ve hocalar Aytuğ Atıcıyı görünce, ’Militan Yetiştiriliyor’ sözlerinin kendilerini ve ailelerini üzdüğünü belirtip özür dilemesini istedi. Atıcı ise Militan yetiştiriliyor çıkışının, geçen temmuz ayında AK Parti Konya Gençlik Örgütünce düzenlenen Diriliş Muştusu konulu etkinlikle ilgiliolduğunu, sportif ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı kamplarla bir sorununun olmadığını vurguladı.

MÜDÜR İLE SERT TARTIŞMA

Aytuğ Atıcı, kendisinin orada olduğunu öğrenerek gelen İl Müdürü Şaban Güneş’e, geçen temmuz ayı başında Ak Parti Konya Gençlik Kolları’nca lise öğrencilere yönelik düzenlenen ’Diriliş Muştusu Yaz Kampı’na neden izin verdiğini sorarakşöyle devam etti:

Eğer buna direk siz izin verdiyseniz sorunum sizinledir. Eğer izni bakanlık verdiysesorunum bakanlıkladır o zaman. Bu konuyu siz araştırmadan nasıl verirsiniz?Böyle bir dernek, STKolup olmadığını araştırmaz mısınız? Konya AK Partisi İl Gençlik kollarının yaptığı duyuruvar. Siz herhangi bir şekilde’Falanım’ diyen insana buranın kapısını açar mısınız? Çünkü burası bir devlet kuruluşudur. Bunu araştırdığınız zaman basit bir araştırma şuan internete Diriliş Muştusu diye girin, Konya AK Parti İl Gençlik Kollarının yaptığıilanve çocukların burada 3 dönem kamp yaptığını görürsünüz. Burada siyasi bir partinin, hangi parti olursa olsun bir etkinliğine izin veremezsiniz. Buralara nasıl ki bizevlatlarımızıMilli Eğitim Bakanlığına veher yaşta emanet ediyorsak. bu kamplara da emanet ederiz.Ancak, bir siyasi partiye,bak ayrım yapmadan söylüyorum, emanet edilemez yasa gereğidir. Çünkü bir siyasi parti üye olması için 18 yaşını doldurması gerekmektedir. 18 yaşın altındaki çocuklar AK parti gençlik kollarında, beraber devletin bu kampındaeğitim almışlardır. Eğitim içeriklerini de söyleyeyim isterseniz. Hani siz diyorsunuz yaÇağdaşAtatürk ve laik diyorsunuz Bu kampta bir tane Atatürk dersi varsa, ben burada hepinizden özür dileyerek çıkıp gideceğim.

EMİR ÜZERİNE VERDİM

Müdür Güneş’in"Bana gelen emir üzerine izin verdim" demesi üzerine Atıcı şu yanıtı verdi:

"Siz burada bürokrat olarak yasadışı bir işe engel olmak zorundasınız. Gençlik Spor Bakanı değil Başbakan dahi size yasa dışı bir emir verir ise, bu emri reddetmek zorundasınız. Bu kampta bir siyasi partinin eğitim yapamayacağını, 18 yaşın altında çocukların bir siyasi partinin şemsiyesinin altıda bulunamayacağını bilmiyor musunuz?’ Ben de anladım ki bakanlıktan bu izin verilmiş. Bakanlığın size göndermiş olduğuliste çerçevesindebu kampı, ama bilerek ama bilmeyerekAK Partiye açmışsınız. 18 yaş altındaki bebelerinnasıl oturduğunuresimlerde görün. Ondan sonra da bana gelin deyin ki buralarda militan yetişmiyor deyin.

’BÖLÜCÜ VE HAİN OLMASIN YETER’

Son derece sert geçen tartışma sırasında İl Müdürü Şaban Güneş ise Atıcı’nın bu sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Diriliş Muştusu nedir, bir topluluktur. İkincisi biz bütün üniversite topluluklarına, gençlik topluluklarına bu fırsatı veriyoruz. Bana aynı yapıda diriliş değil de bilmem sevgi muştusu üniversite topluluğu gelse ona da izin veririm. Benim çizgim şudur, bölücü olmasın, hanin olmasın, bayrağını vatanını milletini seven her gence devletimin tesisleri açıktır."

SİNAMA ÖĞRENCİSİNDEN TEPKİAytuğ atıcı

Vekil ve müdürün tartışması bitince, sinema kampına katılan Kastamonulu kurs öğrencisi Muhammed Ilgaz söz aldı. Ilgaz Vekil Atıcı’ya tepkisini şöyle dile getirdi:

Benim ailem beni arıyor ’nedir bu’ diye. Benim ailem Cumhuriyet Halk Partisi üyesi,ben de 20 yaşındayım. Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu Genel Sekreteriyim. ADD Genel merkezinde degençlik Koordinatörlüğü yapıyorum.Ben ve CHP’libirçok arkadaşımız var. Siz burada herhangi bilgi almadan, siz bize Militan dediniz. Siz burada Militan yetiştiriyorsunuz dediniz. Siz bizden özür dilemek zorundasınız. Bizim gurumuz kırıldı. Ailemdençok fazla kişiye söyledim ben. Mersin’e Gençlik ve Spor Bakanlığı sinema kampına gidiyorum dedim. Siz biryafta yapıştırdınızbize.Yapacağınızözür veaçıklama gururumuzu,bir noktada haysiyetimizi düzeltecek. Bunun için sizden buradaki 142 gençtenözür dilemenizibekliyoruz.

’SAVAŞ DEĞİL SEVGİ FİLMİ YAPIN’

Bu sözlerisessizce dinleyen CHPli Atıcı, daha sonra sinema yaz kampı yetkilileri ve tepki gösteren öğrenciye şu yanıtı verdi:

Burada şu anda sanatsal etkinlik yaptığınız bizim tarafımızdan da görülmüş ve takdir edilmiştir.Burada yaptığınız iş ile bir önceki kamplarda yapılanbir işin ilgisinin olmadığını görmüş durumdayız. İstediğiniz özgür ortamda,isteğiniz şekilde çalışmalarınızı yapın. Siyaseti bir kenara bırakınbir vatandaş, bir birey olarak demin de söyledim, şimdi de söylüyorum. Benim dileğimsizdensevgi üzerine filimler yapmanızdır. Çünkübizim ülkemizde şu andasavaş değil, sevgi eksik. Eğer sevgiyi yerine koyarsanız, sevgi ilebirliktelikle ilgili senaryolaryaparsanız burada rol alırsanız, ülkemizin birliğine bütünlüğünedestek olmuş olursunuz.

Vekil Atıcı daha sonra kampı bir süre gezerek ilgililerden bilgi aldıktan sonra ayrıldı.