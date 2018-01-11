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    CHP'li vekil Meclis gündemine taşıdı: Okul müdürü bahçede sucuk partisi düzenledi

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cağaloğlu Anadolu Lise Müdürü Necati Yener'in okul bahçesinde sucuk partisi düzenlediğini ve partiye katılmayan öğrencileri açık açık tehdit ettiğini iddia etti. Yarkadaş konuya ilişkin görüntülerle birlikte Meclis'e soru önergesi verdi.

    Konuyu TBMM gündemine taşıyan ve soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananları şöyle anlattı:

    "Proje Okul kapsamındaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin Müdürü Necati Yener, uygulamaları yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildi. Okulda yaşananları biz de MEB'e aktarmış ve müdürden kaynaklanan sorunların çözülmesini istemiştik. Bakanlık, şikayetlerin artması sonucu üç gün önce okula müfettiş yolladı. Müfettişlerin incelemesi yarın bitiyor. Ancak ne ilginç ki; müfettişler okulda çalışma yürütürken, Müdür Necati Yener ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Cuma günü okulda bir sucuk partisi düzenlemeye hazırlanıyor. Bir grup öğrenci ise müdürü protesto etmek için partiye katılmayacağını söylüyor. Müdür Necati Yener bunu duyunca, sınıfa giriyor ve hakaretler yağdırıyor."

    Yarkadaş, Necati Yener'in, cuma günü düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını söyleyen öğrencileri de tehdit ettiğini ileri sürerek, "Şoka uğrayan öğrenciler, bunun üzerine ailelerini haberdar ediyor. Aileler hemen okula geliyor. Şu an okulda tam bir kaos var. Bu müdürün görevden alınması ve derhal tedaviye gönderilmesi gerekiyor" dedi.

    Etiketler: cağaloğlu anadolu müdürü
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