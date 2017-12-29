Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'li vekil açıkladı: Tartışılan KHK için AİHM'ye 'acil koduyla' başvuru yapıldı

    CHP'li vekil açıkladı: Tartışılan KHK için AİHM'ye 'acil koduyla' başvuru yapıldı

    Aysel ALP/ANKARA
    29.12.2017 - 16:09 | Son Güncelleme:

    CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 121. maddesinin iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) elden başvurdu. Hürriyet'e Fransa'nın Strazburg kentinde bulunduğunu ve az önce başvurusunu mahkemeye elden yaptığını açıklayan Pekşen, "Toplumda infial yaratan ve sonuçları itibariyle telafisi imkansız hak ihlalleri sonucu doğuracak bir düzenleme olduğundan ivedi yargılama yapılması için başvurdum" dedi. 

    CHPli vekil açıkladı: Tartışılan KHK için AİHMye acil koduyla başvuru yapıldıAnayasa Mahkemesinin (AYM) OHAL döneminde çıkan KHK’leri yargılamam, dediğini anımsatan Pekşen, bu nedenle AYM'ye başvurmayıp doğrudan AİHM'e gittiğini anlattı. Pekşen, düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesi ‘Yaşama Hakkı’;  5. maddesi ‘Özgürlük ve Güvenlik Hakkı’;  6. maddesi ‘Adil Yargılanma Hakkı’ ve 13. maddesi ‘Etkili Başvuru Hakkı’ maddelerine aykırılık iddiasıyla başvurdu. 

    YÜRÜYEN BİR GRUBUN ÜZERİNE ATEŞ AÇILABİLİR

    Pekşen, başvurusuna ilişkin yazılı açıklamasında ise itiraz gerekçelerini şöyle sıraladı:  "OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK ileTürk Ceza Kanununda suç sayılan eylemlerin siviller tarafından işlenmesi halinde cezalandırılmayacakları düzenlenmektedir. Hukuk herkes için eşit şekilde uygulanır. KHK’larla birileri için ayrı bir hukuk oluşturulamaz. 696 sayılı KHK ile gerçekleştirilen düzenleme, sadece geçmişteki darbe girişimiyle sınırlı değil. 'Bunların devamı niteliğindeki eylemler' ifadesi ile son derece belirsiz, öngörülebilir olmayan, her yana çekilebilecek bir ifade tercih edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan vatandaş veya yabancı milletten her kesimin can güvenliği büyük tehlike altındadır. Bu KHK hükmü doğrultusunda ortaya çıkabilecek tehlikeler son derece ciddi boyuttadır. Örneğin ülkemizde yaşayan bir kısım vatandaş, kendi görüşlerine göre bir darbe girişimi ya da bir terör eylemi olduğunu düşünüyorsa, bu karşı tarafın yaşamına son vermek için yeterli bir nedendir. Yine aynı şekilde; bir kişi, kendisiyle aynı görüşte olmayan bir başka kişi veya grubun düzenlediği bir yürüyüşe veya etkinliğe katılanların üstüne ateş edebilir, birçok kişinin yaşamına son verebilir ve bundan dolayı da hiçbir ceza almaz. 

    İLKEL ANARŞİ DÖNEMİ

    Bu itibarla 696 sayılı KHK hukuk devletini ortadan kaldıran, toplumu ilkel bir anarşi durumuna sürükleme yolunda atılmış dehşet verici son derece vahim bir adımdır. 696 KHK ile herkesin herkesle savaş içinde olduğu, bireylerin cezalandırma yetkisine sahip bulunduğu ilkel anarşi dönemine geri dönülmektedir. Bu KHK ile kimin hangi eylemi, darbenin devamı ya da terör eylemi olarak göreceği belli olmayıp, herkes herkesi öldürebilir ve cezasız kalabilir. Böyle bir anarşi ortamının doğuracağı sonuçlar kestirilemez.” 

    İŞTE TARTIŞMA YARATAN O MADDE: 

     "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

    Etiketler: haluk pekşen
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri