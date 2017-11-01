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    CHP'li Tezcan'a soruşturma

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    01.11.2017 - 00:01 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kendisi için “Faşist diktatör” dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Tezcan’ın Tekirdağ’daki konuşmasına yer verilen dilekçede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunun işlendiği öne sürülerek, Tezcan’ın açıklamalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yeni bir kampanyanın parçası olduğu ve olayın münferit bir hadise olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı savunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tezcan hakkında soruşturma başlattı.

    Tezcan ise savcılığın soruşturma başlatması kararına ilişkin olarak Hürriyet’e şunları söyledi: “Diktatörlüğün mekanizmaları harekete geçti. Bu masumane bir savcılık suç duyurusu değil, trollerden başlayan havuz medyası ile takviye edilen bir kampanya. Bu saldırılardan ve kampanyalardan korkmuyorum. Faşist diktatörlük şartlarında demokrasi mücadelesinin zor olduğunu biliyoruz, bu saldırılar bunun bir parçası. Kararlılıkla ve inançla tüm bunları aşacağımıza inanıyorum.

    Cumhurbaşkanlığı makamının korumasından yararlanmak istiyorsa parti başkanlığı ceketini çıkarsın; parti başkanlığı ceketini taşımak istiyorsa cumhurbaşkanlığı makamının korumasından yararlanma beklentisini bıraksın. Yapılmaya çalışılan güçlü itiraz seslerini bu tip yöntemlerle ürkütmek ve korkutmak. Korkmayacağız, yolumuza ve mücadelemize devam edeceğiz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , bülent tezcan
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