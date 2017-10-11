Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>CHP'li Tezcan: Vize krizinin ekonomideki maliyeti 63 milyar lira...

    CHP'li Tezcan: Vize krizinin ekonomideki maliyeti 63 milyar lira...

    DHA
    11.10.2017 - 17:42 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan partisinin gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, "Vize krizinin ekonomideki maliyeti 63 milyar lira. Bu bizim vatandaşımızın sırtındaki yük" dedi. Tezcan, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik haksız vize yaptırımı kabul edilebilir bir şey değildir. Yaptırım yanlıştır, yaptırıma karşı misilleme uygulaması doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir ve hiç kimse keyfe keder Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir yaptırım uygulama hakkına sahip değildir." dedi.

    Tüpraş’ta 4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Tezcan, "Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ÿTürkiye iş kazası denen ama iş cinayetine varan bir kötü çalışma düzenine teslim edilmiştir. TBMM'de iş güvenliğinin artırılmasının sağlanmasını ifade etmemizi yolu kapatılıyor. Emeğin güvenliğini sağlanmasına dönük önlem alınmıyor. 9 ayda bin 485 emekçiyi iş cinayetlerine kurban verdik. İş cinayetinde dünyada lider ülkeyiz. Böyle bir utançta Avrupada birinci, dünyada üçüncü sıradayız" dedi.

    Tezcan, "İstinaf Mahkemesi bir kumpasın parçası olarak tutuklanan milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkındaki kararını bozdu. Başından beri hukuka aykırı olduğunu ifade ediyorduk. Mahkeme, daha önceden açıklanmış bir bilgi sır olmaz, demiştir. Yerel mahkemeye tokat gibi bir yanıt vermiştir. Mahkeme, bir siyasi partinin oylarını azalmak nasıl casusluk oluyor, diye sordu. Yerel Mahmeke Berberoğlu bu haberleri servis ederek AK Partinin az oy alıp iktidardan düşmesini sağlamak istemiştir diyerek karar almıştı. Hem iktidardan hem yargı organlarından Türkiyeyi bu ayıptan kurtarmalarını bekliyoruz. Her hafta yargıyla ilgili bir başka utanç vesikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu hafta da Büyükada iddianamesi çıktı. Casus bunlar diyorlardı. İddianamede nerede casusluk yazıyor, hiçbir yerinde yok. Silahlı terör örgütü üyeliğinden iddianame düzenlenmiş. Gizli tanık var ifadesi yok, suç yok. Yazışmalarını koymuşlar suç oluşturan hiçbir şey yok. Hiçbir vicdanlı hukukçu buradan suç üretemez. Bir plan dahilinde gözaltı yaptılar, kumpas peşindelerdi ama suç olmayan fiilleri suç diye anlatma noktasına geldiler. Bu iddianamelere iddianame demek mümkün değil. İddia kuponu bu, ya tutarsa. Bunun mağduru var. Vatandaşın mağduriyeti üzerinden oynamaya kimsenin hakkı yok, gidin iddia oynayın" dedi.

    Tezcan, "Vize yaptırımının tartışmaları devam ediyor. Bu uygulama kabul edilebilir değildir. Net itirazımızı ifade ettik. Yaptırım yanlıştır, misilleme doğrudur. Ancak uluslararası ilişkilerde ülkenin ciddiyetinden hükümetler sorumludur. Ne yazık ki AK Parti diğer politikalarda olduğu gibi dış politikada da iflas etmiştir. Bunun neticesinde Türkiye arkası yalnız bir ülke görüntüsü çizmektedir. Avrupa ülkeleriyle, demokratik, modern ülkelerle kavga içinde olduğunuz sürece hak ettiğiniz desteği bulamazsınız. Vize krizinin ekonomideki maliyeti 63 milyar lira. Bu bizim vatandaşımızın sırtındaki yük " dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: CHP , Bülent Tezcan , vize
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri