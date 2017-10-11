CHP'li Tezcan: Vize krizinin ekonomideki maliyeti 63 milyar lira...

Tüpraş’ta 4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Tezcan, "Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ÿTürkiye iş kazası denen ama iş cinayetine varan bir kötü çalışma düzenine teslim edilmiştir. TBMM'de iş güvenliğinin artırılmasının sağlanmasını ifade etmemizi yolu kapatılıyor. Emeğin güvenliğini sağlanmasına dönük önlem alınmıyor. 9 ayda bin 485 emekçiyi iş cinayetlerine kurban verdik. İş cinayetinde dünyada lider ülkeyiz. Böyle bir utançta Avrupada birinci, dünyada üçüncü sıradayız" dedi.

Tezcan, "İstinaf Mahkemesi bir kumpasın parçası olarak tutuklanan milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkındaki kararını bozdu. Başından beri hukuka aykırı olduğunu ifade ediyorduk. Mahkeme, daha önceden açıklanmış bir bilgi sır olmaz, demiştir. Yerel mahkemeye tokat gibi bir yanıt vermiştir. Mahkeme, bir siyasi partinin oylarını azalmak nasıl casusluk oluyor, diye sordu. Yerel Mahmeke Berberoğlu bu haberleri servis ederek AK Partinin az oy alıp iktidardan düşmesini sağlamak istemiştir diyerek karar almıştı. Hem iktidardan hem yargı organlarından Türkiyeyi bu ayıptan kurtarmalarını bekliyoruz. Her hafta yargıyla ilgili bir başka utanç vesikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu hafta da Büyükada iddianamesi çıktı. Casus bunlar diyorlardı. İddianamede nerede casusluk yazıyor, hiçbir yerinde yok. Silahlı terör örgütü üyeliğinden iddianame düzenlenmiş. Gizli tanık var ifadesi yok, suç yok. Yazışmalarını koymuşlar suç oluşturan hiçbir şey yok. Hiçbir vicdanlı hukukçu buradan suç üretemez. Bir plan dahilinde gözaltı yaptılar, kumpas peşindelerdi ama suç olmayan fiilleri suç diye anlatma noktasına geldiler. Bu iddianamelere iddianame demek mümkün değil. İddia kuponu bu, ya tutarsa. Bunun mağduru var. Vatandaşın mağduriyeti üzerinden oynamaya kimsenin hakkı yok, gidin iddia oynayın" dedi.

Tezcan, "Vize yaptırımının tartışmaları devam ediyor. Bu uygulama kabul edilebilir değildir. Net itirazımızı ifade ettik. Yaptırım yanlıştır, misilleme doğrudur. Ancak uluslararası ilişkilerde ülkenin ciddiyetinden hükümetler sorumludur. Ne yazık ki AK Parti diğer politikalarda olduğu gibi dış politikada da iflas etmiştir. Bunun neticesinde Türkiye arkası yalnız bir ülke görüntüsü çizmektedir. Avrupa ülkeleriyle, demokratik, modern ülkelerle kavga içinde olduğunuz sürece hak ettiğiniz desteği bulamazsınız. Vize krizinin ekonomideki maliyeti 63 milyar lira. Bu bizim vatandaşımızın sırtındaki yük " dedi.

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