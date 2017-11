CHP’li Tezcan'dan tepkiler üzerine yeni açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Tezcan, "Bu bütçe yoksulluk ve açlığı ortadan kaldıracak bir bütçe değil. Türkiye’de bir paralel hükümet dönemi yaşıyoruz. Bir tarafta kurulmuş hükümet bir tarafta da saray hükümeti var. Turizm Şurası sarayda yapılıyor. Turizm Bakanlığı ortada yok. Uzun bir süredir bir tarafta hükümet sözcüsü bir tarafta da saray sözcüsü paralel hükümetin sözcüsü var. Her konuda saray sözcüsü sayın İbrahim Kalın da hemen çıkıp bir açıklama yapıyor. Ülkenin itibarını ayaklar altına alırsanız turizmi ayağa kaldıramazsınız" diye konuştu.



"TEHDİT VE KURU GÜRÜLTÜYE DE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ ÖYLE YAĞMA YOK"



’Faşist diktatör’ sözlerine ilişkin Tezcan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gelelim zurnanın zart dediği yere; haftanın yoğun gündemi. ’Faşist diktatör’ tartışması. Çok rahatsız oldular. Pazartesi günü bir gerçeği açıkladım dedim ki; kral çıplak. Ortalık karıştı. Ak Parti’nin hükümet yetkilileri ve yöneticilerinden, milletvekillerinden taşı alan üstüme koşmaya başladı. Çok ilginç niye koştuklarını biliyorum. Olur da reis kenarda oturduğumuzu görürse bizim de istifamızı ister düşüncesi ile görüntüyü kurtarma telaşına düştüler. Ülkenin en önemli gerçeğine parmak bastık. Tehdit ve kuru gürültüye de pabuç bırakmayacağız. Her yandan saldırarak susturacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle yağma yok. Gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Konuşamayanlar adına konuşmaya devam edeceğiz. Ahlaki bir terim var mı yok? Siyasi bir kavram. Benim görevim senin hoşuna gidecek sözleri söylemek değil, gerçeği söylemek.



TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAK FAŞİZM YÖNTEMİDİR



Bu sözlerime karşılık hükümet sözcüsü, ’edepsizlik, ahlaksızlık, seviyesizlik’ bana hitaben söylüyor. Bana söylenen, edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz. Benim ki siyasi literatürden onların ki ahlaki literatürden alınmış. Benimki siyaset literatüründen alınmış sözler. Kimin sözü hakaret içerikli vatandaşlarımın vicdanına bırakıyorum. Kötü söz sahibine aittir. bunun üzerinden bir kutuplaştırma siyasetini getirip merkeze oturttular. Siyaseten savunacağın bir şey varsa çık söyle. Beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz, yok öyle yağma. Toplumu kutuplaştırmak faşizm yöntemidir.



ANKARA CUMHURİYET SAVCILIĞI VE ERDOĞAN’IN AVUKATLARI HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ’I TEKZİP ETTİ



Ne güzel ki şu Allah’ın hikmeti, Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ı tekzip etti. Hemen soruşturma başlattılar. Avukatlar koşup suç duyurusunda bulundu.



BU SÖZLERİ SÖYLEMENİN BİR BEDELİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ. BUNU GÖZE ALARAK ÇIKIP SÖYLEDİK



Sanki onların lütfu ile bu sözleri söylüyoruz. Bu sözleri söylemenin bir bedeli olduğunu biliyoruz. Bunu göze alarak çıkıp söyledik. Sayın Bekir Bozdağ anlattığın gibi Türkiye güllük gülistanlık değil. 4 bir yandan tehdit ederek ’hesabını vereceksin, bedelini ödeyeceksin’ dedin. Demokrasi için bedel ne ise ödeyeceğiz. Siz de demokrasiyi ortadan kaldırmanın bedelini millete ödeyeceksiniz.



TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ YOK. BU REJİMİN ADI; FAŞİST DİKTATÖRLÜK DİYORUZ



Türkiye’de yaratılan bu faşist diktatörlük ortamından rahatsız olan Ak Partili bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları var. Ama konuşamıyorlar. Onlar adına da konuşuyoruz. Biz konuştukça yürekleri soğuyordur. Türkiye’de Demokrasi yok. Bu rejimin adı; faşist diktatörlük diyoruz. Millet rejimin adını bilecek. Anlatacağız ne olduğunu. Bu rejimin adı faşizm değilse nedir? Bizim bildiğimiz gördüğümüz faşizmdir. Bunun sorumlusu olan temsil eden de faşist diktatördür. Alınacak bir şey yok."



"BİR BELEDİYE BAŞKANI KORKUDAN İSTİFA EDİYORSA, VEBAL ONU İSTİFAYA ZORLAYANIN OMUZLARINDADIR"



Balıkesir Belediye başkanının istifasına ilişkin Tezcan, "Belediye başkanlarına şantaj ve tehdit ile görevlerinden alan bu anlayış değil mi? Balıkesir Belediye başkanı ağlayarak istifa etti. ’Ailemi tehdit ettiler’ dedi. Mafyatik yöntemler faşizmin yöntemleri değil mi? ’Git şikayet et’ deniliyor. Savcıların resen harekete geçmesi gerekiyor. Vebal onu istifaya zorlayanın omuzlarındadır. Bir belediye başkanı korkudan istifa ediyorsa, ağlayarak istifa ediyorsa, ’kimden korktun açıkla’ deme hakkı kimsede yok. Kim işaret edip sen istifa edeceksin diyorsa, o aileyi tehdit etme töhmeti onun üzerindedir. Bir korku rejimi yaratıldı. Herkes korkuyor. Korku düzeninin adı faşist düzendir. Konuşamayanların adına konuştum, konuşmaya da devam edeceğiz. Yürekleri soğuyacak. Onlar adına diktatörlüğe karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Kopartılan fırtına dahi faşizmin kanıtıdır. Bu demokrasi mücadelesidir ve zor bir mücadeledir. Bütün CHP kadroları ile mücadele ediyoruz. Haklıyız kazanacağız. Bir adım geri atmayacağız. Sözlerimiz ahlak ölçüleri içerisindedir. Siyaset dilimizin ayarının anahtarı onların elinde değil. Haklıyız kazanacağız saltanat sevdalıları kazanamayacak" diye konuştu.



"TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK BİRİSİ VARSA KENDİLERİNİN GENEL BAŞKANIDIR"



Tezcan, "Tarihin çöplüğü diktatörler ile doludur. Diktatörlere karşı mücadele eden demokrasi kahramanları ise her zaman tarihin şeref locasında yer almıştır. Tarihin çöplüğüne gidecek birisi varsa kendilerinin genel başkanıdır. Tarihin şeref locasında yeri şimdiden ayrıltılan ise adalet yürüyüşünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Belediye başkanını millet seçer. Milletin seçtiğini sizin geri alma hakkınız yoktur. Kendini millet sanan bir anlayış faşizme özgü bir anlayıştır" ifadelerini kullandı.







SON 24 SAATTE YAŞANANLAR