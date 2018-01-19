CHP'li Tanal: 'İclal'i sağlık bakanı yapsak az gelir'

Hem Sağlık Bakanlığı'na dilekçe veren hem de Meclis’e araştırma önergesi veren Tanal, gerekçesini ise şöyle anlattı:



BELKİ DE TEK KURTULUŞLARI HASTANEYDİ

“Şüpheli durumları ve 18 yaş altı çocukların hamile kalma, şiddete maruz kalma durumları söz konusu olduğunda Emniyet'e bilgi vermek zorunda olan hastane, bu bilgiyi Emniyet'e bildirmeyerek saklamıştır. Belki de yardıma ihtiyacı olan fakat korkudan sesini çıkaramayan çocuklarımızın tek kurtuluşu hastane görevlileri olabilirdi. Ancak hastane görevlileri üzerine düşen görevi yerine getirmedi.

HABER VERMEMEK SUÇA ORTAK OLMAKTIR

Çocuk gebeliğinin bir yasal zorunluluk olarak ilgili kurumlara bildirilmemesi, açıkça çocuk istismarının üzerini örtmek ve suça ortak olmak anlamına gelir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Çocuk istismarına göz yuman skandal olayın aydınlatılması, hastanenin Emniyet'e durumu neden bildirmediğinin araştırılması, hastanede görev yapan hangi yetkililerin ihmalinin olduğu, hastane polisinin durumdan haberi olup olmadığı, hastanede denetlemenin neden yapılmadığı, Valiliğin neden olaya ilişkin soruşturma izni vermediği sorularına açıklık getirmek ve bu skandal çocuk istismarına göz yuman, saklayan kişilerin tek tek tespit etmek için Meclis acile bir komisyon belirlemelidir.

KOMİSYON HASTANEYE GİTMELİ

Gerekirse hastaneye, olay yerine komisyon gitmeli ve çocuk istismarı kayıt altına alınmalıdır.”