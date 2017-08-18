CHP'li Sera Kadigil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan şehitler, ezan ve imamlarla ilgili attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil, hakkında bu kez 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadıgil'in FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Gaflet delalet ve hatta hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı' şeklinde tweet attığı kaydedildi. Kadıgil'in savunmasında, amacının Cumhurbaşkanı'na hakaret olmadığını, TRT'de okunan darbe bildirisini Twitter'ında paylaştığını ileri sürdüğü kaydedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Savcılık, 16 Temmuz günü saat 00.08'deki paylaşımın Cumhurbaşkanı'nı tahkir ve tezyif ettiğini, söylemlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, şüphelinin atılı suçu işlediğini belirtti. 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçu kapsamında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sera Kadıgil, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.(sabah)