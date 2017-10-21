CHP’li Sarıhan’dan Karamollaoğlu’na Sivas yanıtı: ‘2 Temmuz katliamdır’

Şenal Sarıhan, “35 insanımızı yakarak katledenler katildir. Olay da bir katliamdır” dedi. Sivas ‘ta 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin yakılarak katledilmesine ilişkin davanın görülmesine dün Ankara’da devam edildi. CHP milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Ali Akyıldız ile HDP milletvekili Müslüm Doğan’ın da izlediği duruşmada Adalet Bakanlığı’nın suçlularla ilgili zamanaşımının göz önünde bulundurulması talebine itiraz edildi. Avukatlar, insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmadığının altını çizerken duruşma 20 Şubat 2018 tarihine ertelendi. Duruşma sonrasında gazetecilerin Karamollaoğlu’nun ‘Sivas katliamı’ ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine Sarıhan, “2 Temmuz 1993’te 35 insanımızı yakarak katledenler katildir. Olay da bir katliamdır. Bütün dünya Madımak’ta yaşanan vahşeti katliam olarak görüp her 2 Temmuz’u bu acıyla anıyor. Karamollaoğlu’nun katliam demeye dili varmaz ama tarihin dili varır” dedi.