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    CHP'li Özel: Allah kimseyi MHP'nin durumuna düşürmesin

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 18:17 | Son Güncelleme:

    CHP'li Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye için yüzde 10 seçim barajı ağırdır" açıklamasıyla ilgili olarak, "Allah kimseyi, MHP'nin düştüğü tarihi tutarsızlık, çelişki, çaresizlik ve perişanlık durumuna düşürmesin. CHP olarak baraj konusunda açık çekimizin arkasındayız. Gelecek dönem MHP burada olsun isteriz" dedi.


    "Yüzde 10 baraj ne zamandır ağır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağır?" sorusunu yönelten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin yüzde 25 oyu varken de, kendisini en güçlü hissettiği zaman da barajı siyasi rakipleri bertaraf etme aracı olarak ahlâklı bulmadıklarını vurguladı.
    Seçim barajının sıfır olması gerektiğini dile getiren Özel, istikrar aranacaksa, yüzde 1'i geçen her partinin Meclis'te temsil edilmesi gerektiğini söyledi.
    Özel, "Yıllardır Kenan Evren anayasasının imkân tanıdığı seçim barajına dayananlar, birileri Meclis'e gelmesin diye baraj arkasına sığınanlar, 7 Haziran'da halkın 80 milletvekillik teveccühünü, 1 Kasım'da 40'a düşürenler, şimdi 30 milletvekili seviyelerine gelip gelecek seçimde grup olamama tehlikesi görenler 'barajı kaldıralım' diyor. Allah kimseyi, MHP'nin düştüğü tarihi tutarsızlık, çelişki, çaresizlik ve perişanlık durumuna düşürmesin. Biz CHP olarak baraj konusunda açık çekimizin arkasındayız. Biz alacağı oy neyse, gelecek dönem MHP burada olsun isteriz. Elbette kalksın varsın. Bir ibret grubu olarak orada dursun, 80 vekillik grup bu hale geldi. En katı baraj savunucusu barajı 5'e indirtti, kıl payı geldi diye demokrasi tarihinde o grubu orada görmek isteriz" diye konuştu.

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