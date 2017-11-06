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    CHP'li meclis üyesine silahlı saldırı

    DHA
    06.11.2017 - 19:26 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’un Silivri ilçesinde Belediye Meclis üyesi 44 yaşındaki Cengiz Aksu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

    Silivri Belediyesi Meclis üyesi CHP’li Cengiz Aksu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay Silivri- Çorlu karayolu üzerindeki Askeri Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi.

    CHPli meclis üyesine silahlı saldırı

    Otomobili ile kırmızı ışıkta bekleyen Aksu, bu sırada iddiaya göre 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Aksu, otomobili ile hızla olay yerinden uzaklaşıp, 

    YARDIM İSTEDİ

    Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Aksu, polisin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    CHPli meclis üyesine silahlı saldırı

    Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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