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    CHP’li kadınlar için yeni başlangıç

    ANKARA
    18.02.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    CHP Kadın Kolları 13. Olağan Kurultayı ‘Adalet ve Gelecek’ sloganıyla yapıldı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndaki kurultaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Kılıçdaroğlu, kurultaya gönderdiği mesajında özetle şunları kaydetti:

    “Büyük fedakârlıklar yapan, tarihte eşi benzeri görülmemiş mücadelelere atılıp başarıyla çıkan kadınlarımız eşit ve onurlu bir yurttaş olarak sosyal, siyasal hayatın her alanında yer alma hakkına sahiptir. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gören, onlara angarya mahkûmu olmak dışında hiçbir hak vermeyen zihniyet bir insanlık suçu olduğu gibi Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına ve ilerlemesine yönelik en büyük engeldir. ‘Kadın erkek eşit değildir’ diyen, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu iddia edenler, karşılarında CHP’yi bulacaklardır. Her biri Kurtuluş Savaşı’ndaki Halime Çavuş kadar cesur, Halide Edip kadar aydın, Nene Hatun kadar ülke sevgisiyle dolu CHP’li kadınlarımız, kurultayda yeni bir başlangıç yapacak, halkın iktidarını kurmak için yepyeni bir heyecanla çalışmaya başlayacaktır.”

    KÖSE YENİDEN SEÇİLDİ

    Kurultaya CHP milletvekilleri Muharrem İnce, Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan da katıldı.

    600 delegenin oy kullandığı kurultayda 60 delegenin imzasını alan mevcut başkan Fatma Köse ve CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Öz, başkanlık için yarıştı. 529 geçerli oydan 328’ini alan Fatma Köse, yeniden Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Meltem Öz ise 201 oy aldı. Köse, konuşmasında, “81 ilden gelen kadın örgütleri olarak Anadolu’nun dört bir yanına huzur salacağız. Gerçek demokrasinin tesisi için hayatın her alanında mücadele edeceğiz” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , kadın kolları , son dakika
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