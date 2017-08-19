CHP'li kadıgil'e 'cumhurbaşkanına hakaret' iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kadıgil hakkında daha önce Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı hatırlatıldı.



Şüphelinin 16 Temmuz 2016 saat 00.08'de "TRT'de okunan metin!!! Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı" şeklindeki paylaşımının Cumhurbaşkanı’nı tahkir ve tezyif suçunun unsurlarını taşıdığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre düşünce, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedildi. İddianamede, Kadıgil'in ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.