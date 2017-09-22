CHP’li İnce’nin oğlunun düğününe ünlü isimler davet edildi

Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce, pazar günü Yalova’nın Emalık Köyü Meydanı’nda yapılacak düğün ile Silivri Belediye Başkanı CHP’li Özcan Işıkların kızı Göknil Işıklar ile evlenecek.

Saat 11.00’de başlayıp gece yarısına kadar devam edecek düğüne, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP’li Oktay Vural ile yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener de davet edildi.

Düğüne sanatçılar Fatma Girik, Müjde Ar ve Oktay Kaynarca'nın da davet edildiği öğrenildi.



İnce’nin kardeşi meclis üyesi Hüseyin İnce sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaşarak Pazar günkü düğüne hazır olduklarını belirtti.

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