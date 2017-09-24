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    CHP’li İnce, oğlunun köy düğününde böyle oynadı

    Süheyla GÖZDERELİLER- Enver Fatih TIKIR/YALOVA, (DHA)
    24.09.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 16:52

    CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıkların kızı İdil Göknil Işıklar için Yalova'nın Elmalık Köyünde ’Selanik usulü’ köy düğünü yapıldı. Elmalık Köyündeki düğüne, siyaset, sanat ve iş dünyasından davetliler katıldı.

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    • Muharrem İncenin mutlu günü
    • Muharrem İncenin mutlu günü
    • Muharrem İncenin mutlu günü
    • Muharrem İncenin mutlu günü

    Cuma akşamı Silivride Belediye Başkanı Işıklar’ın kıydığı nikahla ömür boyu mutluluğa Evet diyen ve büyük bölümü milletvekili veya belediye başkanı20ismin şahitliğini yaptığı çift için İncenin memleketi Yalovanın Elmalık Köyü’ndeköy düğünü düzenlendi. Köy meydanında başlayan ve tüm gün sürecek olan köy düğünü, damat tıraşı ile başladı.

    Düğüne gelen konukları ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve eşi Esma Işıklar karşıladı. Köy meydanındaki çınar ağacının altında kurulan berber koltuğuna oturan damat İnce, tebrikleri kabul etti. Ardından berberi tarafından damat tıraşı yapılan İnce, halk oyunlarını izledi.

    PROTOKOL HALAYI

    Muharrem İnce, konukları karşıladıktan sonra zaman zaman halaya katılarak davul- zurna eşliğinde oyun oynadı. Damat İnce’nin başını çektiği halayda CHP Grup BaşkanvekilleriEngin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök de yer aldı. Köy meydanındaki düğüneAdalet eski Bakanı Seyfi Oktay, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, CHP milletvekilleri, belediye başkanları Sanatcı Suzan Kardeş ve Yalovalı işadamları katıldı.

    Bugün gece geç saatlere kadar sürecek düğüne, ilerleyen saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun da katılacağı belirtildi.

    CHP’li İnce, oğlunun köy düğününde böyle oynadı

    Etiketler: Muharrem İnce , CHP , Yalova
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