CHP’li İnce, oğlunun köy düğününde böyle oynadı

Cuma akşamı Silivride Belediye Başkanı Işıklar’ın kıydığı nikahla ömür boyu mutluluğa Evet diyen ve büyük bölümü milletvekili veya belediye başkanı20ismin şahitliğini yaptığı çift için İncenin memleketi Yalovanın Elmalık Köyü’ndeköy düğünü düzenlendi. Köy meydanında başlayan ve tüm gün sürecek olan köy düğünü, damat tıraşı ile başladı.



Düğüne gelen konukları ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve eşi Esma Işıklar karşıladı. Köy meydanındaki çınar ağacının altında kurulan berber koltuğuna oturan damat İnce, tebrikleri kabul etti. Ardından berberi tarafından damat tıraşı yapılan İnce, halk oyunlarını izledi.



PROTOKOL HALAYI



Muharrem İnce, konukları karşıladıktan sonra zaman zaman halaya katılarak davul- zurna eşliğinde oyun oynadı. Damat İnce’nin başını çektiği halayda CHP Grup BaşkanvekilleriEngin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök de yer aldı. Köy meydanındaki düğüneAdalet eski Bakanı Seyfi Oktay, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, CHP milletvekilleri, belediye başkanları Sanatcı Suzan Kardeş ve Yalovalı işadamları katıldı.



Bugün gece geç saatlere kadar sürecek düğüne, ilerleyen saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun da katılacağı belirtildi.