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    CHP’li Göker’den Ayhan Oğan hakkında suç duyurusu

    Mesut MADAN / BURDUR, (DHA)
    07 Ağustos 2017 - 16:22Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 16:22

    CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan’dır" sözleri nedeniyle AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) eski üyesi Ayhan Oğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    CHP Milletvekili Mehmet Göker, İl Başkanı Barış Ayten ile birlikte geldiği Burdur Adliyesi’nde nöbetçi cumhuriyet savcılığına dilekçe vererek Ayhan Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Göker şöyle dedi:

    "Geçen günlerde CNN Türk canlı yayınında 'Türkiye’de yeni bir devlet kuruldu, ister kabul edin ister etmeyin bunun lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır' diye bir açıklama yaptı. Biz kurumsal olarak çok ciddi tepki gösterdik. Daha sonra kendisi bu söylemlerinin doğru olduğunu ve arkasında durduğunu beyan edici açıklamalarda bulundu.

    Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan ve onun emanetini taşıyan bizler bu açıklamanın devleti bölmek, halkı kin ve nefrete teşvik etmek suçlamasıyla nöbetçi savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Adalete olan güvenimiz ve gereğinin yapılacağına inancımız tamdır."

    Etiketler: Ayhan Oğan , suç duyurusu , CHP , yeni devlet tartışması
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