CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den çarpıcı AK Parti iddiası

Büyükçekmece’de yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya gelen Hasan Akgün, geçtiğimiz hafta katıldığı Marmara Belediyeler Birliği toplantısında, ismini vermediği AK Partili başkanlarının kendisine nasıl yakındıklarını şu sözlerle aktardı:

“Ömrünü yerel yönetimlere vermiş birçok AK Partili belediye başkanı arkadaşım bana şöyle dert yandı: ‘Başkanım, sabahleyin kalkıyoruz, zar zor çorba içiyoruz. Belediyeye gitmek istiyorum, ayaklarım geri geri gidiyor. Kahvede, sokakta, muhaliflerim dahil herkes, bugün kovulacak, şu gün kovulacak diye konuşuyor. Bu stresten nasıl kurtulacağız’ diye benimle paylaşılıyorlar. Görevden mi alınırız, hapse mi atılırız, aldığımız oyun karşılığı olarak, son dakikaya kadar hizmete devam edeceğiz.”

“BAŞKANLAR DA İNSAN YAHU, SİNİR SİSTEMİMİZ VAR...”

14 Şubat’da Strasbourg’da, yerel demokrasilerin masaya yatırıldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi toplantısında ve sonrasında 26 – 30 Mart tarihleri arasında yapılacak Genel Kurul’da Türkiye’yi savunacağını ifade eden Başkan Akgün, görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanları ile AK Partili belediye başkanların yaşadıkları ruh haline dikkat çekip, şunları söyledi:



“Oraya gittiğimde, hangi mahkeme kararını Avrupa Konseyi’nin önüne kayacağım. Bunu diyemediğim sürece, demokrasinin zirve yaptığı kürsülerde konuşma hakkım yok. Suçlu mu suçsuz mu bilmediğiniz belediye başkanları, utanıyor kahvenin önünden geçmeye. Ben olsam göğsümü gere gere gezerim. Onlar da insan yahu. Bizim de sinir sistemimiz, bir anatomik yapımız var. Ülkemizin hukuk sorunu bir nolu sorundur. Hukuka oturtulmayan konular dışarıda bizi çok rahatsız ediyor. Adalet ve hukuk ortadan kalkarsa devlet ve kurumlar zor duruma düşer ve dağılır."