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    CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    09.01.2018 - 21:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li belediye başkanlarının peşpeşe görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken, bir başka CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı salladı.

    CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

    Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.


     

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , Ali Kılıç
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