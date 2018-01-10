CHP'li başkanın çok konuşulan fotoğrafına partisinden tepki

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

"İÇİM SIZLADI"

Özgür Özel, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe Belediye Başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi.

"AKIL ALIR GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

Özgür Özel, Bahçeli-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Süleyman Demirel demişti ki 'siyasette bir gün uzun zamandır.' Bahçeli, 'siyasette 6.5 yıl kısa zamandır' diyerek Demirel’in geniş destek görmüş açıklamasına karşı 6.5 yıllık kısa zaman tarif ettiğini görüyoruz. Biz 6.5 yıl daha onlara destek olalım diyor. Bu akıl alır gibi bir durum değil. AKP’nin ÿcumhurbaşkanı adayı belli değil ama MHP’nin ki belli. Yarın MHP kurultayı için de Genel Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır diye açıklarsa şaşmamak gerekiyor Devlet Bahçeli’nin."

BİR TEPKİ DE CİHANER'DEN

Kılıç'ın paylaşımına bir tepki de CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner'den geldi. Cihaner, "Belediye başaknlarımızın (parti politikalarını, kaygılarını ve gündemlerini gözetmeyip) 'iktidara yaranma' görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir. Zorunlu resmi temaslar dışındaki bu görüntüler, -en azından- boyun eğmeyenlere ve direnenlere hakarettir" dedi.

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