CHP'li başkandan atletli paylaşım

Siyasetteki atlet tartışmasına Tunceli’nin Hozat İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Celalledin Polat da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla katıldı. Belediye binası önünde bazı vatandaşlarla atletli olarak kahvaltı yapan Başkan Polat, daha sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte kırsal alanda devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı.

CHP’li Başkan Polat, kahvaltı ve orman yangının söndürme çalışmaları sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri de facebook ve twitterdeki kişisel sayfalarından, takipçileriyle paylaştı.

Atletli kahvaltı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Celaleddin Polat, "Sabah halkımızla simit çay ve gündemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat halkından ülkeme selam" notunu düştü.

YANGIN MESAJI

Paylaşımında, orman yangınlarına da dikkat çeken Başkan Polat, yangın söndürme çalışmasından önce, kendisi gibi atletli 5 kişiye hitaben yaptığı konuşmanın yeraldığı videoda, "Buraya günlerdir yanan ormanı söndürmeye geldik. Atletle söndüreceğiz. Bu atletler ormanlarımızın yandığı gündemini saptırmaz. Gündemi orman yangınları mı acaba atlet mi belirleyecek? Bunu da göreceğiz. Günlerdir burada mücadele ettiğiniz için teşekkür ederim. Ormanlar bizim ciğerimizdir. Ha insanlar katledildi ha ormanlar katledildi. Biz bir kaç gündür orman yangınını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 kez de mayın patladı. Önce duyarlılık göstermeyip bizimle gelmeyen vatandaşlarımıza, bir de uzak durup facebookta ahkam kesenlere, artı ülkenin bu kadar gündemi varken, insanlar ölürken, ormanlar yanarken, ülkenin gündemini atletle meşgul edenlere de sözümüz. Bir bakalım nasıl söndüreceğiz onun da planını yapalım" dediği duyuluyor.

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