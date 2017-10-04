CHP'li başkana 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gözaltısı

CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü bugün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önlü, Facebook sayfasında ’Şu an Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınıyorum. Yaşasın adalet’ yazısını paylaşarak gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Önlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Emet Adliyesi’ne sevk edildi. Önlü, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



İL BAŞKANI ŞAHBAZ’IN AÇIKLAMASI



CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz da yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Başkanı Recep Önlü’nün gözaltına alınmasını eleştirdi. Şahbaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Hisarcık İlçe Başkanımız Recep Önlü, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bugün saat 09.00 sularında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile gözaltına alınmıştır. Savcılığa sevk edilerek Emet Adliyesi’ne getirilen İlçe Başkanımız ifadesi alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır. Ana muhalefet partisi olarak iktidarı denetlemek partimiz temsilci ve organlarının anayasal görevidir. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması toplumsal ve siyasal muhalefeti baskı altına alma ve susturma aracı olarak kullanılmaktadır. Yapılan yüzlerce gözaltı ve tutuklamalarla toplum baskı altına alınmakta ve tam bir istibdat, baskı rejimi uygulanmaktadır. Bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı artık siyasi bir figürdür ve siyasal eleştiri niteliğindeki söylemler hakaret kapsamında değerlendirilemez. Resmi İlçe Başkanımız olarak Recep Önlü’nün iktidarı denetlemek görevidir ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi gereken paylaşımlarla suç isnat edilerek ana muhalefet partisi baskı altına alınmak istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Yapılan baskılar bizi yıldıramaz ve yüce milletimize karşı görevimizi yapmaktan alıkoyamaz. Ana muhalefet partisi olarak yapılan haksızlıkları ve yanlışları her platformda korkmadan ifade etmeye devam edeceğiz. Bu uğurda tüm bedelleri ödemeye de hazırız. AKP iktidarının OHAL hukuksuzluğu ile uyguladığı baskı rejimini halkımızla birlikte sona erdirecek ve ülkemizde yeniden demokrasi, hak ve hürriyeti inşa edeceğiz."