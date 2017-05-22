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CHP’den üretim paketine tepki

ANKARA
22 Mayıs 2017 - 21:41Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, sanayi sektörünün 15 yıldır katma değer ve istihdam artışı konusunda ciddi bir ilerleme sağlayamadığını, Meclis’e sunulan sanayi üretimi paketinin de bir vizyon ve stratejiye dayanmadığını savunarak, “Hükümetin bakışı ve TBMM’ye sunulan tasarıyla sanayi de bir sıçrama mümkün değil. Tasarı reforma değil, talana endeksli. Zeytinlikler, meralar ve kıyıları betonlaştırarak, 2 trilyon dolar hedefine ulaşılamaz. OSB’ler bakanlığın birimi haline getirilmek isteniyor. Vali vardı, bir de bakanlık vesayeti kuruluyor” dedi.

Budak, Meclis Sanayi Komisyonu’nda görüşülecek olan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Tasarısı’nı yazılı bir değerlendirmeyle eleştirdi. Yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 3 seviyelerinde kaldığını, orta gelir düzeyinin bir türlü aşılamadığını kaydeden Budak, “Ayakları yere basmayan sanayi strateji belgeleriyle sanayi sektörü neredeyse yerinde saydı. Şimdi reform diye TBMM’ye bir tasarı gönderildi ama sanki sanayinin temel sorunu yer ve araziymiş gibi sunuluyor. TRT payı, emlak vergisi, hafta sonu tatili reform diye sunuluyor. Bu bakış açısıyla bir ilerleme, sıçrama sağlanması mümkün değil. Aklınıza gelen maddeleri bir torbaya doldurarak, sanayi reformu yapılamaz” dedi.

 

 

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Etiketler: gazetehaberleri , chp , çetin osman budak
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