CHP’den üretim paketine tepki

Budak, Meclis Sanayi Komisyonu’nda görüşülecek olan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Tasarısı’nı yazılı bir değerlendirmeyle eleştirdi. Yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 3 seviyelerinde kaldığını, orta gelir düzeyinin bir türlü aşılamadığını kaydeden Budak, “Ayakları yere basmayan sanayi strateji belgeleriyle sanayi sektörü neredeyse yerinde saydı. Şimdi reform diye TBMM’ye bir tasarı gönderildi ama sanki sanayinin temel sorunu yer ve araziymiş gibi sunuluyor. TRT payı, emlak vergisi, hafta sonu tatili reform diye sunuluyor. Bu bakış açısıyla bir ilerleme, sıçrama sağlanması mümkün değil. Aklınıza gelen maddeleri bir torbaya doldurarak, sanayi reformu yapılamaz” dedi.
EKONOMİDE SON 24 SAAT