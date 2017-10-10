CHP'den 'tuzak' uyarısı

Yılmaz, İdlib operasyonuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Sınırlarımızın cihatçı bir grup tarafından işgal edilmesini asla kabul etmiyoruz, cihatçıların güney sınırlarımızdan uzaklaştırılması önemli ama İdlib, Fırat Kalkanı'ndan daha farklı, Türkiye hiç beklemediği şekilde tuzağa çekilebilir, askerimizin güvenliği en önemli husustur.



20 BİN CİHATÇI

Bu alan El Kaide'nin devamı olan cihatçı grupların oluşturduğu sayısı 20 bini bulan bir alan. Tahriruş Şam'ın en büyük düşmanı Esad, İran ve Rusya'dır. Türkiye’yi provoke etmek suretiyle Rusya ve İran’la karşı karşıya getirebilir. Eğer Amerika ile ilişkiler böyle devam ederse Türkiye’yle ilgili yeni algı oluşturulabilir, Türkiye Nusracıları himaye ediyor denilebilir. Esad’ı devirmek isteyen gruplar İdlib’de toplanmıştır.



İDLİB BİR ATEŞ TOPUDUR

Önceliğimiz El Nusra’nın uzaklaştırılmasıdır, cihatçı grupla sınır olmamamız gerekir ama güllük gülistanlık bir coğrafya değil, 3 milyona yakın nüfus var, Esad’ı devirmek için gelen gruplar İdlib’e yığılmıştır, İdlib ateş topu gibidir. Askerimizin, ülkemizin güvenliği açısından bu uyarıları yapmamız gerekir. İdlib’in merkezini El Nusracılar kontrol ediyor. TSK bunlarla anlaşıp Rusya, İran’a dönük saldırı düzenlemesini engellemek durumunda. Tahriruş Şam Türkiye’yi yanına alabilmek için provoke edebilir. Fırat Kalkanı operasyonundan çok daha risklidir. Türkiye’nin kolayca gidişine ses çıkartılmıyorsa terör örgütleri Türkiye’yi bir kalkan gibi görüyorlar. Bu kırılgan zemindir, arazide istihbaratın çok iyi alınması lazım. Türkiye’yi hem Nusracılarla çatışmaya ya da diğer aktörlerle çatışmaya sürükleyecek bir durum vardır."