CHP’den ‘terör’ yanıtı: ‘Biz PKK’ya karşı bayrakla yürüdük sen ne yaptın’

“Geçmişte, PKK’nın eylemleri karşısında ‘Operasyon yapmayın’ diye talimat veren Recep Tayyip Erdoğan, bugün çıkmış Genel Başkanımıza ‘Sen kimsin?’ diyor. Biz de sana diyoruz; senin kim olduğun belli. Sıfır terörle aldığın ülkeyi, nasıl yangın yerine getirdiğin belli. İktidarın himayesi sayesinde PKK’nın güçlenmesine, kollanmasına, himaye edilmesine ses çıkarmayan bir iktidarın, bizim partimize, genel başkanımıza söyleyebileceği tek bir söz bile yoktur. Biz ne yaptık? Tunceli’de PKK’ya karşı bayraklarımızla yürüdük. Sen ne yaptın? PKK’yı güçlendirdin. Bir çift lafımız da Mahir Ünal’a var. Mahir Ünal kalkmış partimizi eleştiriyor. Mahir Ünal, Recep Tayyip Erdoğan’ın daha sonra reddettiği Dolmabahçe mutabakatında o koltuklarda oturanlardan biri sen değil miydin? Ne yaptın Dolmabahçe’de? Bunları anlatsana.”