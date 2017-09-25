CHP'den sert referandum tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bu sabah yapılmaya başlanan referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk Yılmaz, yaptıkları uyarıların hükumet tarafından dikkate alınmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Öncelikle uluslararası hukuka, BM güvenlik konseyi kararlarına , Irak Anayasasına ve hatta Bölgesel Kürt Yönetiminin kendi hazırladığı iç anayasaya aykırı olan, Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamaya dönük bu adımı gayri meşru görüyoruz ve sonucu tanımayacağız. İşin bu noktaya gelmesinin baş nedeni Barzani'yi güçlendiren AKP'nin komşularımzla yürütmüş olduğu sorumsuz dış poltikadır. Biz Barzani'yi güçlendirerek Irak merkezi hükumetini zayıflattık ve bugün bu sonuç ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında 'Kürt yönetiminin sağ duyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz' diyor. Bizde AKP'nin bu zamana kadar sağduyusuz ve sorumsuz adımlarını esefle karşılıyoruz. İşin bu noktaya gelmesinin baş sebebi AKP'dir. AKP hala kendine yakın petrol ticareti yapan şirket ve şahısların çıkarını ülkenin toplam çıkarının üstünde görmektedir. Ve göz boyama, toplantılar yapmakta ve kamuoyuna bir şey yapıyormuş gibi algı vermektedir. Bugün referandum yapılıyor. Önce haber çıkıyor 'Habur kapandı' diye. Sonra bir kişi çıkıyor 'Kapanmadı, kontrollü geçişle açık tutuluyor' açıklamasını yapıyor.

Irak merkezi hükümetiyle, İran ile daha yakın bir işbirliği içinde bundan sonra ortak adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bugün bizim dostane önerilerimizi dinlemeyen, bize bir şekilde kaş çatan, söylediğimiz sözleri ırkçı yaklaşımla geri çeviren kişilerin de umuyorum yarın işler çığırından çıktıktan sonra kapımıza gelip iki i tavsiyemizi almak zorunda kalmazlar. Bölgemizde savaş olmasını istemeyiz ama Barzani'nin bu sorumsuz .adımına karşı da sessiz kalınmaması gerekir. Bunun ne olacağına ilişkin daha önce ticari ve ekonomik hususlar açıklamıştım. Hükümetin şu an itibariyle ne yaptığını anlayamıyoruz. Sadece seyahat uyarısı yayınlandı. Ne tür bir adım atıldığını bilmiyoruz onun dışında. Türkiye bugün büyük bir devlettir ve bu coğrafyanın hakimidir. Bu hassas bir konudur. Herkesin başta hükumetin dikkat etmesi lazım. Kimse kendi çıkarlarını ülkenin çıkarları önüne koyamaz."

Öztürk Yılmaz, Almanya'daki seçim sonuçlarına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanının tutumu işe yaramamıştır. Merkel yine birinci parti; evet oy kaybetti. Sosyal demokratlar ikinci parti çıkmıştır; evet oy kaybetti. Almanya'da Türkiye aleyhtarlığı da Merkel' e puan getirmedi. İlk defa radikal sağcı parti parlamentoya girdi ve önemli sandalye sayısı elde etti. Avrupa'da popülizm artmaktadır."