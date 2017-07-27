CHP'den protesto: Sabaha kadar Meclis'te kalacaklar...

TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin 14’üncü maddesi kabul edildikten sonra görüşmelere yarın devam etmek üzere birleşim sona erdi.

Bu sırada söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçtüzük değişikliği ile muhalefetin sesinin kısıldığını ifade ederek, buna karşı barışçıl bir eylem yapacaklarını ve Meclis Genel Kurulu’nu terketmeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Mecis Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP’lileri eylemi bırakmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak CHP’liler kararlı olduğu ifade etti.

Bunun üzerine AK Parti, HDP ve MHP’li milletvekilleri Genel Kurul salonunu terkederken CHP’liler salonda kadı. Salonun boşalmasının ardından CHP’liler beraberinde getirdiği ses sistemini kurdu. Ses sisteminde konuşmalar yapıldı. Eylem sürerken Meclis polisi, gazetecileri salondan çıkardı. CHP’liler eylemin sabaha kadar süreceğini ifade etti.