CHP'den Muharrem İnce'ye yanıt

Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin kongre sürecinin diğer partilerden farklı olarak uzun bir zaman dilimini kapsadığını, demokratik bir süreçte gerçekleştiğini söyledi.

CHP'nin, hem delege hem de ilçe ve il kongrelerinde, kadın delege ve başkan sayısını arttırdığını ifade eden Bingöl, kadın ilçe başkanı sayısının, geçen kongrelerden yüzde 10 oranında fazla olduğuna dikkati çekti.

Partisinin, kongrelerde gençleştiğini de dile getiren Bingöl, "750 ilçe başkanımız 20-50 yaş aralığında, 70 yaş üzerindeki ilçe başkanımız ise sadece 19. Yani bu, söylenenlerin aksine CHP'de bir gençleşmenin olduğunu da somut bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Sonrasında 80 ilde düzenlenen kongrelerde 5 kadının il başkanı seçildiğini hatırlatan Bingöl, bunun 2015 kongresinde iki olduğunu hatırlattı. Bingöl, 20'ye yakın ilde kadınların il başkanlığı için yarıştığını söyledi.

"HİKMET ÇETİN OLAMADI"

CHP'nin daha önceki kurultaylarında Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ın divan başkanlığı yaptığını anımsatan Bingöl, şunları ifade etti:

"Bizim isteğimiz önceki genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'in bu kurultayda divan başkanlığı yapmasıydı ama tüzüğümüzde kurultay divan başkanlarının, kurultay delegesi olma zorunluluğu bulunması nedeniyle Çetin'le bu divan başkanlığını gerçekleştiremedik. 36. Olağan Kurultayımızın divan başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'i önereceğiz. Kurultayımız bu konuda bir irade ortaya kor, kabul ederse, Büyükerşen kurultayımızın divan başkanlığını yürütecek."

Kongre sürecinde ve kurultayda demokratik bir süreç işletildiğini vurgulayan Bingöl, bu kurultayın da demokratik sürecin işleyeceği, önemli tespitlerin yapılacağı bir kurultay olacağını söyledi.

"DİKKATLİ DİL KULLANMADA YARAR VAR"

Bingöl, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bingöl, son kurultayda 400-450 kişinin PM'ye aday olduğunu, isteyen herkesin yine aday olabileceğini söyledi.

Bingöl, kurultaydaki seçimin şekline ilişkin ise "Tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Sayın Genel Başkanımızın ya da genel merkezimizin tüzüğe bağlı kalmak gibi zorunlulukları var ancak kurultay delegelerinin kararı farklı olursa, bu karar geçerli olur. Yani kurultay delegeleri blok listeyle ilgili bir önerge verir, hazirundaki kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlası 'blok liste' derse yöntem o olur. Bizim, böyle bir talebimiz söz konusu değil." dedi.

"CHP Genel Başkanlığına aday olan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiride bulunurken, 'Kendime man kafa dedirtmezdim' dedi. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Bingöl, "CHP genel başkanı adayı arkadaşlarımızın daha dikkatli bir dil kullanmalarında yarar var. Sayın İnce, deneyimli bir siyasetçi arkadaşımız. Aday olması en doğal hakkı ama daha dikkatli dil kullanmakta fayda var." yanıtını verdi.

DENİZ BAYKAL İDDİASI: DEDİKODUDAN İBARET

"170'i aşkın akademisyen Afrin operasyonunun durdurulması için imza topladı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Bingöl, böyle bir şeyin akademisyenlerin kendi takdiri olduğunu, kimsenin düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayışla değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Kurultayda eğer imzaları toplayabilirlerse üç genel başkan adayının olacağı görülüyor. Diğer genel başkan adaylarının konuşabilmeleri ve oturma düzenleri açısından bir hazırlık var mı?" sorusunu Bingöl, "Bizim tüzüğümüz gereği yüzde 10 imza ile genel başkan adayı olunabiliyor. Bu imzayı toplayan her arkadaşımızın aday olma hakkı var. Adaylıkları geçerliyse konuşma hakları olacak. Oturma düzeni olacak. Farklı bir konseptle bir yerleşme düzeni yapacağız." diye yanıtladı.

"Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Almanya'da ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu ile bilerek görüşmediği" iddialarının sorulduğu Bingöl, "Doktorları son derece dikkatli ve tıbbın gereği neyse onu yapıyorlar. Biz hem doktorlarından bilgi aldık hem ailesiyle görüştük. Sayın Baykal'ın sağlığı bizim için çok önemli. Doktorlar sadece Genel Başkanımıza yönelik değil, hiçbir şekilde bir görüşme yaptırmıyorlar. Biz ailesinden, doktorlardan bilgi aldık. Onun ötesinde söylenenler sadece dedikodudan ibaret." yanıtını verdi.

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