CHP’den Kahraman tepkisi: ‘Hâlâ talep ediliyor olması anlaşılır değil’

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özkoç şunları söyledi:

AKP’Yİ SARIYOR

“AKP ve onun Genel Başkanı, buradan yine bir CHP polemiğiyle kendisine hikâye çıkartmaya çalışıyor. Bizim bu tavır değişikliğinde gördüğümüz tek şey; halkımızın Atatürk’e ve Cumhuriyet’e sahip çıkışıdır. Atatürk sevdası, mecburen de olsa artık AKP’yi de sarmaktadır. Dün söyledikleri her şeyi inkâr edercesine bugün başka bir şey söyleyen, bugün söylediklerini inkâr edip yarın başka bir şey söylemeye hazırlananlara karşı bizim tutumumuz nettir. Sayın Erdoğan’a dünya şüpheci bakıyor, Rusya, ABD, Avrupa öyle bakıyor. Aslında biz de şüpheyle bakıyoruz, her gün nasıl, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.

HATALARIN BEDEL

Hatalarınızın bedelini bu ülkenin insanları, evlatları, kentleri, dağları, taşları, toprakları ödüyor. Siz hiç hesap vermeyecek, bedel ödemeyecek misiniz? Dününkileri konuşuyorsunuz, bugünün pişmanlığını ne zaman dile getireceksiniz? Sorgusuz sualsiz işinden ettiğiniz on binlerce insanın, bitirdiğiniz adaletin pişmanlığını ne zaman duyacaksınız?”