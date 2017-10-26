CHP'den İYİ Parti için ilk açıklama

CHP'li Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un Türkiye'nin gözbebeği, özeti olduğunu söyledi. Kentin sorunlarının temelinde göçün yattığını ifade eden Çiçek, işe, göçün durdurulması için alınacak önlemlerle başlanılması gerektiğini vurguladı. Çiçek, kanal projesinin, en az 2-3 milyon vatandaşın daha Anadolu'dan İstanbul'a göç etmesine neden olacağını, sorunların çözümünü imkansız hale getireceğini savundu.

Çiçek, iktidarın amacının, depreme dayanıklı yapılarla, İstanbul halkının çıkarını korumak değil rant peşinde koşmak olduğunu ileri sürdü. "Bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz." diyen bir liderle karşı karşıya olduklarını ifade eden Çiçek, bu suç itirafları karşısında, İstanbul halkının ve milletin ilk seçimlerde bu ihanetin hesabını sandıkta soracağını söyledi.

'MERKEZ SAĞDAKİ BOŞLUĞU DOLDURMASI AÇISINDAN...'

Çiçek, dün kurulan İYİ Parti'ye yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle anayasa sürecinde, saltanata ve diktaya karşı mücadelede omuz omuza Anadolu'da mücadele ettiğimiz arkadaşların büyük çoğunluğunun görev aldığı bu partiye Türk siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bu partinin esas misyonu, 2002'de özellikle Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanlığı kapsamında, Türk siyasi hayatında merkez sağı etkisiz hale getirmek ve o dönemdeki partilerin birleşmesi çabalarını önleme noktasında bilinçli bir operasyon vardır. Bu operasyonla çökertilen merkez sağda yeni bir umut olması açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak esas işlevleri merkez sağdaki bu 2002'den beri yaratılan boşluğu doldurmaktır. Hiçbir siyasi değeri ve amacı olmadığı halde, gereksiz yere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği partimizden bir milletvekilini transfer gibi, karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını da İYİ Parti yetkililerinden rica ediyoruz, bekliyoruz."

Çiçek, 5 çeşit askerlik olamayacağını, bunu tek çeşide indirmek gerektiğini ifade etti. Tek tip uzmanlık sistemi öneren Çiçek, bunun bedelli askerlik sistemi olmadığını vurguladı. Çiçek, "Bu, 10 hafta temel askerlik ve ihtisas eğitiminden sonra isteyenin uzman asker, uzman er, erbaş olarak devam etmesi, isteyenin de kendi amaçları doğrultusunda ihtiyaçlara göre askerlikten 12 aya kadar izinli sayılması, sonra terhis edilmesini öngörüyor" dedi.

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