CHP'den istifa eden Aytun Çıray da listede...

İYİ Parti'nin 200 kişilik Kurucular Kurulu, 60 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile 25 kişilik yedek üyeleri belirledi. 60 kişilik listeye CHP'den iki gün önce ayrılarak yeni partiye geçen İzmir Milletvekili Aytun Çıray da girdi.





60 kişilik listede milletvekilleri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ile MHP eski Milletvekili Koray Aydın, Şefik Çirkin, Lütfü Türkkan, yine eski vekil ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz yer aldı. Milli Görüş çizgisinden gelen, Necmettin Erbakan'la birlikte siyaset yapan iki isim de GİK'te dikkat çekti. Ersönmez Yarbay ve Kazım Ataoğlu GİK'e girdi.

ERMENİ KURUTEMİZLEMECİ

GİK'te dikkat çeken bir başka isim de İstanbul'dan siyasete atılan, Ermeni kökenli Türk vatandaşı, kurutemizlemeci Elmas Gırağos oldu.

PARTİ YÖNETİMİNDE OLACAK 12 KİŞİ YARIN BELLİ OLACAK

Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte 13 kişiden oluşan Başkanlık Divanı ise yarın belli olacak. 12 kişilik yönetici kadro yarın yapılacak seçimle netlik kazanacak. Parti yönetimi yarınki seçimin ardından Anıtkabir'e gidecek.

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