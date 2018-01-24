CHP’den ırkçı dil uyarısı

EMPERYALİST KORİDOR

“Bölgedeki terör sadece Ortadoğu’nun meselesi olmanın ötesinde bizim iç sorunumuz haline gelmiş ve bu çerçevede ciddi bir milli güvenlik, sınır güvenliği halini almıştır. Bölgede esaslı bir emperyalist proje hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bölgede oluşturulmak istenen koridor, halkların kardeşliğini baltalayan emperyalist koridordur. Hedef Ortadoğu’yu etnik veya mezhepsel ayrışmalarla çatışma haline sokup güvensiz bölge yaratma ve o bölgeyi kontrol etme planıdır. Bu, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden projedir.

Bir siyasi çözüme odaklanmak zorunludur. Bu süreçten sonra Emevi Camisi’nde namaz kılma sevdasından vazgeçerek terör grupları veya küçük gruplar üzerinden bölge tarifi değil, egemen devletler üzerinden bir bölge tarifi ve okuması yapmanın zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da; dil bölgeyi parçalayan bir dildir. Bölgede halkların kardeşliğinin bağrına saplanan bir hançerdir, çatışmayı tetikleyen bir dildir. Bu bir terörle mücadele eksenidir ve bununla sınırlı kalmalıdır. Herhangi bir şekilde ırkçı bir dile, ırkçı bir söyleme, şoven bir söyleme veya savrulmaya fırsat vermemek zorundayız. Irkçı bir söyleme savrulmak, bizi yeni toplumsal çatışmaların ve huzursuzlukların eşiğine sürükleyebilir. Bu noktada hem siyasi çözüm hem de toplumsal barışı güçlendirecek bir dili geliştirme ihtiyacı var.

BUNUN MESAJI NEDİR?

Önemli bir harekât yapıyoruz, sanki ikili hükümet var. Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarından çok Saray sözcüsünün açıklamalarıyla süreç sürüyor. Bir fotoğraf... İnsansız hava araçlarının kontrol merkezinde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın fotoğrafları. Harekât yönetir pozlarla fotoğraf servis ediliyor. Kimin oğlu olursanız olun, isterseniz padişah şehzadesi olun, böyle önemli bir günde böyle mesaj veren fotoğrafları paylaşma hakkını kimden alıyorsunuz? Paralel hükümet, evlatlar ve damatlar üzerinden iş yürütmeye başlamış.

‘UÇ SÖYLEMLER KINANMALI’

CHP’nin MYK toplantısının ana ekseni, ‘Zeytin Dalı’ harekâtı oldu. Kılıçdaroğlu, Suriye toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Toplantıda bu konuda sosyal medya üzerinden süren tartışmaların topluma zarar verdiği vurgulandı. Kılıçdaroğlu, bu konuda “Afrin’le ilgili uç söylemler insanlar arasında gerginlik yaratır. Kutuplaştırıcı söylemler kınanmalı” dedi.

TBMM TOPLANMALI

Bülent Tezcan, ‘Zeytin Dalı’ harekâtı sırasında TBMM’nin kapalı olmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: Kabul edilebilir değil. Harekât bir parti operasyonu değildir. Bunu tek bir parti merkezinde gibi gösterip, parti kongrelerinde açıklamak ve parti kongreleri üzerinden ülkeyi bilgilendirmek kabul edilemez. Yapılması gereken milletin temsilcisi olan Meclis’i derhal toplantıya çağırıp bilgi vermekti.”