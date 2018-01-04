Hazinedar'ın görevden alınması sonrası CHP'den ilk açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan karar için, "Bu bir hükümet kumpasıdır. Başkanımız yasal yollara müracaat edecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada CHP il başkanlığı bir duyuru yayınlayarak “Tüm Beşiktaşlıları ve örgütümüzü saat 19.30'da Beşiktaş Belediyesi binası önünde iradelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanlığı” dedi.

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