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    Hazinedar'ın görevden alınması sonrası CHP'den ilk açıklama

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    04.01.2018 - 18:24 | Son Güncelleme:

    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığının duyulmasının ardından paydos eden belediye çalışanları yeniden Etiler’deki binaya çağrıldı.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan karar için, "Bu bir hükümet kumpasıdır. Başkanımız yasal yollara müracaat edecek." ifadelerini kullandı.

    Bu arada CHP il başkanlığı bir duyuru yayınlayarak “Tüm Beşiktaşlıları ve örgütümüzü saat 19.30'da Beşiktaş Belediyesi binası önünde iradelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanlığı” dedi.

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    Hazinedarın görevden alınması sonrası CHPden ilk açıklama

    Etiketler: görevden alma
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