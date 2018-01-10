CHP'den fotoğrafa tepki

Başkan Kılıç, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi’ndeyiz” mesajı yazdı. Kılıç’ın fotoğrafının CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi. MYK üyelerinin bir kısmı Kılıç’ı eleştirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalmayı tercih etti.



ÖZEL: İÇİM SIZLADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Başkan Kılıç’a sert sözlerle yüklendi. Özel, TBMM’de gazetecilerin soruları üzerine, “Maltepe Belediye Başkanı’nın çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı. Bunun dışında bir yorum yapmaya gerek görmüyorum” tepkisi gösterdi.



CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise Twitter hesabından, “Belediye başkanlarımızın (parti politikalarını, kaygılarını ve gündemlerini gözetmeyip) ‘iktidara yaranma’ görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir. Zorunlu resmi temaslar dışındaki bu görüntüler, -en azından- boyun eğmeyenlere ve direnenlere hakarettir” mesajı paylaştı.



CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı da görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinden dolayı da partinin büyük tepkisini çekmişti.



