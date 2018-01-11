Siyasette 'ittifak' tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Meclis Genel Kurulunda kendisine uyarı cezası verildiğini hatırlatarak, "Hadi oradan" dediğim için uyarı cezası verildi. İster ceza versinler, isterlerse kaba kuvvete sarılsınlar, isterlerse trollerle sosyal medyadan hakaret etsinler, bunlara tam saha pres yapmaya devam edeceğiz. Bir kelime bir adım geri durmamız mümkün değil. Tek adam rejiminden de ilerde kendi partisiyle bile istişare etmeyen birisi Meclisi yönetiyor. Bundan bıktık, usandık." diye konuştu.

"APARTMAN YÖNETİCİSİNİ SEÇMEK 4,5 SAAT SÜRDÜ, DEVLETİ YÖNETECEK ADAMA YETKİ VERİYOR; 30 DAKİKA SÜRÜYOR"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin 30 dakika sürdüğünü kaydederek şöyle konuştu:

"İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa’da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce, 4,5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1,5 yıl öncesinden yetki veriyor; 'adayım yok' diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz. Bizlere sınırsız telefon geliyor, MHP’ye de geldiğini biliyoruz. MHP’nin doğal tabanından 'aldatıldık, kandırıldık, partimizin bu duruma düşmesine üzülüyoruz' şeklinde tepki telefonları geliyor. Bunun MHP yöneticilerine sorulması gerekiyor. 'Genel Merkezin santrali ne durumda?' diye sorulması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Seçim, yerli ve milli olanlarla ipi başka mahfillerin elinde olanlar arasında geçecek" dedi. ABD’ye gidip gelip icazet alıp kurulmuş, defalarca ABD ile işbirliğini söylemiş, BOP’un eşbaşkanı olmuş ve her seferinde biraz daha ABD’nin kullanabilmesi için ricada bulunulmuş birisinin bize böyle bir söz söylemeye hakkı yoktur."

MHP'Lİ ADAN: "ÇOK LAFTA MARİFET YOK"

NTV canlı yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ise Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yüzde 50+1 gerçeğinden yola çıkarak cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağımızı söylüyoruz. Birlik ve beraberlik siyaseti yapıyoruz. Bugün Türkiye’de en büyük takdiri MHP lideri topluyor. Biz milletin seçtiği iktidarı ancak millet değiştirir anlayışı ile siyaset yapıyoruz. Çok lafta marifet yok. 2 saatlik 3 saatlik görüşme değerli olur diye bir şey yok. Sayın Bahçeli’nin destek ifadesi tekrar teşekküre dönüşmüştür cumhurbaşkanlığı makamında. MHP uyum yaslarının bir an önce gelmesini istemektedir. MHP ve AK Parti’nin birlikteliği PKK ve FETÖ’yü çok rahatsız ettiğini görüyoruz. Bir de bunlara destek veren CHP’yi rahatsız ettiğini görüyoruz."