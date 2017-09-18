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    CHP'den eleştiri: Türkiye’nin Erdoğan yorgunluğu var

    ANKARA
    18.09.2017 - 21:20 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 21:20

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye’nin bir Erdoğan yorgunluğu var. Erdoğan yorgunluğunu Türkiye iddia ediyorum 2018’de üzerinden atacaktır” dedi. Altay, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

    ÇOCUKLAR DENEK GİBİ

    “2017-2018 eğitim öğretim yılı sancılı ve sıkıntılı bir şekilde başladı. Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı; ‘Başbakan’a söylerim TEOG kalkar’ dedi. Padişah fermanı gibi. Bildiği, bilmediği her konuda ferman vermeyi marifet sanan bir AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı’nın, genel liselerin kalktığından haberi yok. TEOG mutlaka kaldırılmalıdır. Biz getirildiğinde de itirazlarımızı yaptık. Kendi getirdikleri uygulamayı, şimdi kendileri sonlandıracaklar.

    Biz diyoruz ki sınavsız girilen genel liseler tekrar açılmalıdır. Sınav sadece fen liseleri, sosyal bilimler, mesleki ve teknik liseler ile niteliği artırılmış Anadolu liseleri için toplu ya da ayrı yapılabilir. Sınava giremeyen, girmeyenler, adrese dayalı sistemle genel liseye geçer.

    Irak’ta gelinen süreç; AK Parti’nin 10 yıllık bölge politikalarının sonucudur. Bu referandumun sponsoru da AK Parti’dir. Irak’ta merkezi yönetimle bölgesel yönetim arasında yapılmış bir anlaşma var. Petrol gelirlerinin nasıl taksim edileceği ortada.

    BARZANİ’YE PARA

    Türkiye merkezi yönetimin uyarısına rağmen yıllardır Barzani’den petrol alıp parayı Barzani’ye verdi mi, vermedi mi? Şimdi tepesine çökmekle tehdit ettiğiniz Barzani’yi AK Parti kurultayına niye, ne sıfatla çağırdınız?” 

    Etiketler: Engin Altay , gazetehaberleri , chp
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