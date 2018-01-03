Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'den Diyanet'e sert tepki

    CHP'den Diyanet'e sert tepki

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'bulûğ' ve 'nikâh' kelimelerine ilişkin açıklamalar, kız çocuklarının 9; erkek çocuklarının 12 yaşında evlendirilebileceği yorumlarına neden oldu ve büyük tartışma yarattı. 

    CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer de bu tartışmalar üzerine yaptığı basın açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığına şu sert eleştirilerde bulundu: "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmektir. Ancak Diyanet, bugün geldiğimiz noktada amacının dışına çıkmış, toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, infial yaratan fetvalar veren, iktidarın amaçlarına hizmet eden bir kurum haline gelmiştir.

    Daha önce de babası öz kızına şehvet duyabilir, yönünde sapkın bir fetva yayınlamakta sakınca görmeyen Diyanet’in kız çocuklarının 9, erkek çocuklarının 12 yaşında evlenebileceği ve çocuk sahibi olabileceği tanımlaması her şeyden önce insanlık dışıdır. Diyanet, ahlaka ve vicdana sığmayan bir anlayışla oyun oynama çağındaki çocukların evlendirilebileceğini kaydederek, utanç kaynağı olmuştur. Bu ifadelerle toplumun kanayan yarası çocuk evlilikleri, pedofili normalleştirilmekte, özendirilmekte, yasallaştırılmakta; bunda da herhangi bir beis görülmemektedir. er şeyden önce Türkiye, laik, sosyal bir hukuk devletidir.

    TECAVÜZE, ŞİDDETE KARŞI ÇAKAMAZKEN

    Tecavüzlere, kadına şiddete, çocuk cinsel istismarına, rüşvete, yolsuzluklara, hırsızlıklara ses çıkarmayan Diyanet’in üzerine vazife olmayan son derece hassas bir konuda görüş bildirmesi laik hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

    YASAYA GÖRE SUÇTUR

    Evlenmenin yaşı Medeni Kanun’da 18 olarak belirtilmiştir. Diyanet’in bu ifadeleri yasalara göre de suç kapsamındadır. 

    İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUĞUN VEBALİ DİYANETİN'DİR

    Sistematik bir şekilde belirli aralıklarla yapılan bu açıklamaların nedeni erken yaşta evliliklerin önünü açmak, çocuk evliliklerini meşru kılmaktır. Bundan böyle istismar edilen her bir çocuğunun vebali Diyanet’in boynunadır. Çocuğu çocuk olarak göremeyen bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu sapkın düşüncelerin toplumda filizlenmesine, el kadar çocukların bu karanlığa çekilmesine, istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. İktidarın payandası haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bir an önce kuruluş amacına geri dönmelidir."

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri