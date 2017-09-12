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    CHP'den Danıştay'a Zerrin Güngör şikayeti

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:03

    CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü Danıştay'a şikayet etti.

    CHP Grup Başkan Vekili Gök, Güngör'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin faaliyetlerine yönelik açıklama yaptığı gerekçesiyle hazırladığı şikayet dilekçesini Danıştay Başkanlık Kurulu'na verilmek üzere Danıştay Başkanlığı'na sundu. Levent Gök, Danıştay Başkanı Güngör'ün cübbesini çıkararak siyaset yapabileceğini söyledi.  Şikayet dilekçesinde Güngör'ün "hizmet süresine göre istifa etmeye ve emekliliğini istemeye davet edilmesi" ve disiplin cezası verilmesi talep edildi.

    Etiketler: CHP , Zerrin Güngör , Şikayet , Danıştay
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