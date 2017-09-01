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    CHP’den Danıştay Başkanı Zerrin Göngör’e tepki: Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    01.09.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 21:14

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün “CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor” sözlerine CHP’den sert tepki geldi. CHP’lilerin Güngör’ün sözlerine yönelik tepkiler şöyle:

    KARŞI ÇIKTIĞIMIZ ANLAYIŞ TAM DA BU

    CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: Danıştay Başkanı haddini aşmış. Siyaset yapmak istiyorsa, cübbesini çıkarsın. Türk yargısının ne hale geldiği araştırmalarda da ortada. Yurttaşlarımızın yüzde 73’ü yargıya güvenmiyor. CHP’ye laf yetiştirmek, Danıştay Başkanı’nın görevi değildir. Zaten bu açıklama ile yargının neden taraflı olduğunu gösterdi. Biz de bu zihniyete karşıyız. İktidar sahipleri ile çay toplayarak, onların önünde cübbe ilikleyerek, onların karşısında boynunu eğerek hâkimlik yapılmaz. CHP, işte bu nedenle Adalet Kurultayı’nı yaptı. Zerrin Güngör tam da CHP’nin karşı çıktığı bu anlayışın temsilcisidir.

    DÜSTURU UNUTMUŞ

    TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Ömer Süha Aldan: Bizde şöyle bir gelenek vardır: Yargıçlar, kararlarıyla konuşur. Sayın Başkan, Saray’ın etrafında fazla dolaştığı için sanırım bu düsturu unutmuş.

    CHP’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

    Güngör, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya şunları söylemişti:

    “Yargıyı bu şekilde töhmet altında bırakmak Türkiye’ye zarar verir. CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı. Şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak bir telkin, telefon, uyarı almadım, almadık. CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Levent Gök , Zerrin Göngör , danıştay
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