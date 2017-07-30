CHP’den ‘Çocuk hakları’ için kanun teklifi

“Resmi olmayan rakamlara göre son bir yılda 400’e yakın, son on yılda ise 300 binin üstünde çocuk istismara uğradı” diyen İrgil, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında medyada ocak ayında 34, şubatta 14, martta 63, nisanda 33, mayısta 38 ve haziranda da 17 çocuğun istismar haberinin yer aldığını söyledi. CHP’li Ceyhun İrgil, Türkiye’deki adliyelerdeki dört tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğunu, son on yılda ise çocuk istismarı davalarında yüzde 700 artış görüldüğünü ifade ederek, “Çocuk istismarı Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. TBMM’de çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocukların korunması alanında profesyoneller ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimi sağlayacak daimi bir komisyonunun kurulmasına ihtiyaç vardır” dedi.