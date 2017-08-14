CHP'den canlı yayın daveti

Twitter’da “#ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın” etiketiyle bazı CHP’li milletvekilleri Erdoğan’ı Kılıçdaroğlu ile canlı yayına çıkmaya davet etti. Milletvekillerinin mesajları şöyle:

‘YÜREĞİN VARSA İSTEDİĞİN KANALDA'

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Çok cesursun, özgüvenin çok yüksek, her şeyi sen biliyorsun ya, hadi bakalım.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Uzaktan atıp tutmak kolay. Eğer yüreğin varsa, istediğin kanalda ve moderatörle yayına çıkarsın.

- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Sağda solda orda burda tatava yapma istediğin kanalda.

- CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: AKP Genel Başkanı Erdoğan, tamamı yalanlanmış dedikodulardan medet umarak CHP’ye aklınca gözdağı veriyor... Tarihimizde korku yoktur bizim!

- CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Erdoğan yüreğin varsa Kılıçdaroğlu ile istediğin TV’de canlı yayına var mısın?



‘ALAYINI AL GEL’

- CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem: Tüm medyayı seferber edip 24 saat Genel Başkanımıza hakaret eden Erdoğan’da “zerre kadar” yürek varsa Kemal Bey ile canlı yayına çıksın. Sizce Erdoğan’da katılacak yürek var mı?

- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Ekoseli ceketini giy öyle gel. Bakalım Genel Başkanımızın karşısında tutunabilecek misin? Başbakan’ı, Meclis Başkanı’nı, bakanlarını hatta alayını yanına al, gel. Gelemezsin.

- CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer: Meydanlarda tek başına Ey! diye kükremekle olmaz.