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    CHP'den canlı yayın daveti

    Mehmet Can TOPTAŞ
    14 Ağustos 2017 - 01:16Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 01:17

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Eğer yakında bu içeride bulunan zatla alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha...” sözlerinin ardından CHP’den ilk tepki “canlı yayın” çıkışı oldu.

    Twitter’da “#ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın” etiketiyle bazı CHP’li milletvekilleri Erdoğan’ı Kılıçdaroğlu ile canlı yayına çıkmaya davet etti. Milletvekillerinin mesajları şöyle:

    ‘YÜREĞİN VARSA İSTEDİĞİN KANALDA'

    - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Çok cesursun, özgüvenin çok yüksek, her şeyi sen biliyorsun ya, hadi bakalım.

    - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Uzaktan atıp tutmak kolay. Eğer yüreğin varsa, istediğin kanalda ve moderatörle yayına çıkarsın.

    - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Sağda solda orda burda tatava yapma istediğin kanalda.

    - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: AKP Genel Başkanı Erdoğan, tamamı yalanlanmış dedikodulardan medet umarak CHP’ye aklınca gözdağı veriyor... Tarihimizde korku yoktur bizim!

    - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Erdoğan yüreğin varsa Kılıçdaroğlu ile istediğin TV’de canlı yayına var mısın?

    ‘ALAYINI AL GEL’

    - CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem: Tüm medyayı seferber edip 24 saat Genel Başkanımıza hakaret eden Erdoğan’da “zerre kadar” yürek varsa Kemal Bey ile canlı yayına çıksın. Sizce Erdoğan’da katılacak yürek var mı?

    - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Ekoseli ceketini giy öyle gel. Bakalım Genel Başkanımızın karşısında tutunabilecek misin? Başbakan’ı, Meclis Başkanı’nı, bakanlarını hatta alayını yanına al, gel. Gelemezsin.

    - CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer: Meydanlarda tek başına Ey! diye kükremekle olmaz. 

    Etiketler: CHP , Twitter , canlı yayın , gazetehaberleri
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