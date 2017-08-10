CHP’den Adalet Anıtı

100-150 BİN TUĞLA

“ADALET Anıtı’ projesi üzerinde çalışılıyor. Sloganımız ‘Adalet için bir tuğla koy’ olacak. Herkes adının yazılı olduğu tuğlalar getirecek. Kurultay, Gelibolu’da yapılırsa tarihi alan olduğu için orada sembolik bir anıt olacak. Eğer Gelibolu için izin verilmez de Çanakkale’de toplanırsak bulunduğumuz yerde anıt yapacağız. Bir de katılımcılara sertifika vereceğiz. Yaklaşık 100-150 bin tuğlalık bir anıt olacak.

SEKİZ BAŞLIK TARTIŞILACAK

Sekiz konu başlığı belirledik. Birinci gün ‘mahkemede adalet’ ve ‘devlette adalet’. İkinci gün ‘seçimde adalet’ ve ‘geçimde adalet’. Üçüncü gün ‘inançta adalet’ ve ‘eğitimde adalet’. Dördüncü gün ‘yaşamda adalet’ ve ‘medyada adalet’. Beşinci gün ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, ardından da toplu değerlendirme yapılacak. Kurultaya insan hikâyeleri ile başlayacağız; adaletsizlikler anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Ardından uzmanlar tartışacak. İnsanlar hikâyelerini yazıp Adalet Kutusu’na koyacak. Bu hikâyeler kitaplaştırılacak. Ayrıca ‘Hafıza Sokağı’ kurulacak. Burada Kuddisi Okkır’dan, Madımak ve Başbağlar’a kadar tarihimizdeki adaletsizlikler ile ilgili materyaller sergilenecek. Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dışında bir şeye izin verilmeyecek.”