CHP’de üçüncü aday

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. CHP 36. Olağan Kurultay’da Yalova milletvekili Muharrem İnce ve eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın ardından Eminağaoğlu da aday olacak. Ağaoğlu’nun hafta başında yapacağı basın toplantısıyla adaylığına resmiyet kazandıracağı öğrenildi. Eminağaoğlu Hürriyet’e, “Pazartesi günü açıklayacağım. CHP’nin programı doğrultusunda etkin şekilde hareket etmesi için CHP’yi ayağa kaldırmak ve ayağa kalkmış CHP ile Türkiye’yi yaşadığı sorunlardan kurtarmak için aday olacağım” dedi.