CHP'de son üye kuraya kaldı

EMEKLİ Büyükelçi Ünal Çeviköz ile Milletvekili Eren Erdem 359 oy aldı. İki isimden biri PM'ye girecek.

ÇARŞAMBA BELLİ OLACAK

Hangisinin gireceği ise çarşamba günü çekilecek kurayla belli olacak.

EN YÜKSEK OYU HALUK KOÇ VE BÖKE ALDI

Parti Meclisi seçiminde en yüksek oy ise Haluk Koç'a çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden. Böke, bu seçimde Haluk Koç'un ardından en fazla oyu alarak yeniden PM üyesi oldu.

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