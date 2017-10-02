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    CHP’de, 'şantaj sanığı' delege yazılınca kriz çıktı

    Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)
    02.10.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

    ADANA’da CHP’li Çukurova İlçe Belediyesi’ne yönelik silahlı saldırı olayında şantaj suçundan 1 yıl 8 ay ceza alan Ramazan Artıksuer’in CHP Çukurova İlçe Örgütü’nce yapılan seçimde delege listesinde adının bulunması krize neden oldu.

    CHP Çukurova İlçe Örgütü’nce dün Toros Mahallesi’nde yapılan delege seçimine tek listeyle gidildi. 82 kişilik delege seçiminde listenin 8’inci sırasında aday olarak Ramazan Artıksuer’in adı görülünce bazı partililer duruma tepki gösterdi. CHP’li belediyeye şantaj suçundan ceza alan bir kişinin delege listesinde yer aldığının görülmesi üzerine CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut harekete geçti, Artıksuer, istifa dilekçesi vererek adaylıktan çekildi. Parti içi muhalif gruplar arasında tartışmaya yol açan bu gelişme, genel merkez tarafından da incelemeye alındı.

    Çukurova Belediyesi’nin hizmet binasında Başkan Yardımcısı Mustafa Selek’in odası 30 Eylül 2014’te kurşunlandı. Açılan davada sanık Ferdi İlbuğa ruhsatsız silah, silahla tehdit ve şantaj suçlarından 6 yıl 8 ay, Fatih Sermisakçi ve Emrah Yıldırım tehdit suçuna iştirakten 1 yıl 8’er ay, Emine İlbuğa tehdit suçundan 5 ay, Ramazan Artıksuer ise şantaj suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz sanıklar hakkındaki karar Yargıtay’ın onayını bekliyor.

    Etiketler: CHP , çukurova , şantaj sanığı
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