Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>CHP'de Pavey üzüntüsü

    CHP'de Pavey üzüntüsü

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    16.09.2017 - 23:45 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 23:45

    CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in ‘sağlık sorunlarını daha fazla erteleyemeyeceğini’ açıklayarak istifasını duyurmasının ardından CHP’liler neden bıraktığını anlamaya çalışıyor.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha düşünmesini rica ettiği Pavey için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “O bizim gözbebeğimiz” demişti.

    Parti koridorlarında Pavey’in istifasının sağlık sorunlarının yanısıra farklı nedenlerden dolayı olabileceği de dillendiriliyor. Pavey’in uluslararası siyasi danışmanlık şirketi kuracağına ilişkin iddialar da var. Uzun süredir Brüksel’de yaşayan Pavey’in, istifa edeceğini ağustos ayından itibaren yakın çevresine dillendirdiği kulislerde konuşuluyor.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kulislerde konuşulan iddiaları “saygısızlık” olarak değerlendirirken Pavey’in yaptığı açıklamaya saygı duyulması gerektiğini belirtti. Özel, “Şafak Hanım istese hem milletvekili maaşı alır hem de sağlığıyla ilgili sorunlarla ilgilenebilirdi. Ama o etik bulmadığı için istifa ederek maaşından da vazgeçti. Kendi açıkladığı gerekçe dışında farklı iddiaları gündeme getirmek saygısızlıktır” dedi.

    Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa ettiŞafak Pavey milletvekilliğinden istifa etti



    Etiketler: Şafak Pavey , CHP , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri