CHP'de Pavey üzüntüsü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha düşünmesini rica ettiği Pavey için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “O bizim gözbebeğimiz” demişti.



Parti koridorlarında Pavey’in istifasının sağlık sorunlarının yanısıra farklı nedenlerden dolayı olabileceği de dillendiriliyor. Pavey’in uluslararası siyasi danışmanlık şirketi kuracağına ilişkin iddialar da var. Uzun süredir Brüksel’de yaşayan Pavey’in, istifa edeceğini ağustos ayından itibaren yakın çevresine dillendirdiği kulislerde konuşuluyor.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kulislerde konuşulan iddiaları “saygısızlık” olarak değerlendirirken Pavey’in yaptığı açıklamaya saygı duyulması gerektiğini belirtti. Özel, “Şafak Hanım istese hem milletvekili maaşı alır hem de sağlığıyla ilgili sorunlarla ilgilenebilirdi. Ama o etik bulmadığı için istifa ederek maaşından da vazgeçti. Kendi açıkladığı gerekçe dışında farklı iddiaları gündeme getirmek saygısızlıktır” dedi.









