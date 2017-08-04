MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>CHP’de kurultayın adı yetti

    CHP’de kurultayın adı yetti

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    04 Ağustos 2017 - 21:58Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:00

    CHP’nin ‘Adalet Kurultayı’ toplayacağının duyulmasının ardından Genel Merkez’i arayan delege ve partililerin ilk sorusu, “kurultayın seçimli olup olmayacağı” oldu.

    CHP’nin Çanakkale’de toplamayı planladığı ‘Adalet Kurultayı’ ile ilgili çalışmalar sürerken, ‘kurultay’ sözünün partide heyecan yarattığı kulislere yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın geçen hafta başında, Adalet Yürüyüşü’nün ardından şimdi de 5 günlük Adalet Kurultayı toplanacağını açıklamasının ardından iki gün boyunca CHP Genel Merkezi’ne gelen telefon sayısı arttı. Gelen telefonların önemli bir kısmı, kurultay ile ilgili merak edilen sorulardan oluştu. Bu sorulardan biri, kurultay denildiğinde CHP tabanında ilk akla gelenin ne olduğuna yanıt niteliğindeydi. Türkiye’nin değişik illerinden Genel Merkez’i arayan bazı delege ve partililer en çok, “Kurultay seçimli mi olacak” sorusuna yanıt aradılar. Kulislerde esprilere yol açan bu soru, “Kurultayın seçimli olması için imza toplayan çıkar mı?” sorusunu da beraberinde getirdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , kurultay , chp
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri