CHP’de kurultayın adı yetti

CHP’nin Çanakkale’de toplamayı planladığı ‘Adalet Kurultayı’ ile ilgili çalışmalar sürerken, ‘kurultay’ sözünün partide heyecan yarattığı kulislere yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın geçen hafta başında, Adalet Yürüyüşü’nün ardından şimdi de 5 günlük Adalet Kurultayı toplanacağını açıklamasının ardından iki gün boyunca CHP Genel Merkezi’ne gelen telefon sayısı arttı. Gelen telefonların önemli bir kısmı, kurultay ile ilgili merak edilen sorulardan oluştu. Bu sorulardan biri, kurultay denildiğinde CHP tabanında ilk akla gelenin ne olduğuna yanıt niteliğindeydi. Türkiye’nin değişik illerinden Genel Merkez’i arayan bazı delege ve partililer en çok, “Kurultay seçimli mi olacak” sorusuna yanıt aradılar. Kulislerde esprilere yol açan bu soru, “Kurultayın seçimli olması için imza toplayan çıkar mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.