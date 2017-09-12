CHP'de grup başkanvekilliğine 12 aday adayının çıkması 'ağabey' formülünü gündeme getirdi

Habertürk Gazetesi'nden Düzgün Karadaş'ın haberine göre, TBMM’nin 1 Ekim’deki açılış haftasında; Meclis İçtüzüğü’ne göre 2 yılda bir yapılması gereken Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı üyelikleri seçimi gerçekleştirilecek. Bu seçimlerle birlikte CHP Grup Başkanvekilleri için de seçim yapılacak.

CHP’de TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin yeniden bu koltuğa aday olması durumunda karşısına rakip çıkması beklenmiyor. Ancak bazı milletvekillerinin “ağabey” pozisyonuyla Hamzaçebi’nin geçmişte olduğu gibi yeniden grup başkanvekilliği görevine kaydırılmasını talep ettikleri belirtiliyor.

İNÖNÜ FORMÜLÜ

Hamzaçebi’nin grup başkanvekilliğine kaydırılması durumunda Meclis Başkanvekilliği için İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, Şafak Pavey ve Bihlun Tamaylıgil’in isimleri öne çıkıyor. İlhan Kesici’nin de ismi Meclis Başkanvekilliği için dillendiriliyor.

10’DAN FAZLA ADAY

Levent Gök’ün yeniden aday olmayacağı CHP Grup Başkanvekilliği için Özgür Özel ve Engin Altay’ın tekrar aday olmaları beklenirken; Haluk Pekşen, Muharrem Erkek, Cemal Okan Yüksel, Aytuğ Atıcı, Namık Havutça, Mahmut Tanal, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Hüsnü Bozkurt, Haydar Akar’ın da adaylık için nabız yokladıkları ifade ediliyor.

CHP Grup Başkanvekilliği için aday furyasının yaşanması üzerine birçok milletvekilinin Kılıçdaroğlu’na giderek, “Aday sayısı çok fazla. Grup başkanvekilliği seçimlerine müdahale edin” teklifinde bulundukları öğrenildi. Kılıçdaroğlu halen seçimlerde “tarafsız” kalma kararını sürdürüyor.

TBMM İdare Amirliği için Tufan Köse’nin yeniden aday olması beklenirken; Yakup Akkaya, Kadim Durmaz, Özkan Yalım, İbrahim Özdiş ve Kazım Arslan’ın da bu koltuk için nabız yokladıkları bildirildi. Emre Köprülü’nün yeniden aday olmayacağı kâtip üyelikler için Fatma Kaplan Hürriyet, Özcan Purçu ve Ali Haydar Hakverdi’nin yeniden aday olmaları beklenirken; Erkan Aydın, Barış Karadeniz, Vecdi Gündoğdu, Burcu Köksal, Mehmet Göker, Bülent Öz’ün de yarışa hazırlandığı dile getiriliyor.