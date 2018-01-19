CHP'de değişim kurultayı

CHP’de iki gün sürecek kurultayda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Kurultay sloganı ‘Adalet ve Cesaret’ olacak. Kurultay öncesi başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 29 il ve çok sayıda ilçede yönetim değişti. Adıyaman’da ise YSK kongreyi iptal ettiği için bu ilin delegeleri 36. kurultayda oy kullanamayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiğinde dile getirdiği ‘değişim, dönüşüm ve yenilenme’ hedefi de son kongrelerde gözle görülür hale geldi. 29 ilde il başkanı değişirken, bu değişimin Parti Meclisi’ne (PM) yansıyacağı, 40 kadar ismin yenilenebileceği beklentisi var.



Kurultayda ayrıca anahtar listede, Çanakkale’de yazın toplanan Adalet Kurultayı sonucu ortaya çıkan ‘Demokrasi, Adalet ve Huzur Hareketi’ bileşenlerini temsil edecek bazı isimlerin de yer alabileceği de belirtiliyor.



İL BAŞKANI KADIN SAYISI ARTTI

Daha önce sadece Kütahya ve Sakarya’da kadın il başkanı bulunuyordu. Son kongrelerde kadınlar ön plana çıktı. İstanbul, Kütahya, Trabzon, Kayseri, Bartın’da il başkanlığı koltuğuna kadın siyasetçiler otururken, ilçe başkanları ve kurultay delegeleri arasında kadın sayısı yüzde 30 arttı. Aynı şekilde yönetimler gençleşti.

İNCE 22 OCAK’TA AÇIKLAYACAK

Kurultay öncesi genel başkanlık için aday adayları da ortaya çıkmaya başladı. CHP’de genel başkanlığa aday olabilmek için yaklaşık 125 kişiye denk gelen, toplam delegelerin yüzde 10’unun imzasını almak gerekiyor. Aday adaylığını ilk açıklayan, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal’ın gerekli imzayı toplayıp toplayamayacağı tartışılırken, bir süredir nabız yoklayan Yalova Milletvekili İnce’nin de bir kez daha Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacağı öğrenildi. İnce’nin daha önce 250 ile 300 arası imza toplayabildiği takdirde aday olacağını söylediği kulislerde konuşuluyordu. İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, “22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de, Ankara’da adaylığımı açıklayacağım” dedi.



LİSTE TARTIŞMASI

Kurultay öncesi bir başka tartışma da seçimlerin blok liste mi yoksa çarşaf liste mi olacağı. Bugün son kez yapılacak Parti Meclisi toplantısında bu soruya yanıt aranacak.

Kulislerde il ve ilçe kongrelerinde ağırlıklı olarak blok listeyle yapılmasına rağmen kurultayda çarşaf liste uygulamasının süreceği konuşuluyor.



